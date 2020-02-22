В самом глубоком и большом озере Украины Свитязе, расположенном на Волыни, на Шацких озерах, катастрофически упал уровень воды. За год она отступила от берега примерно на 50 метров.

Есть несколько причин уменьшения водности Шайкого приозерья, и в частности, озера Свитязь. В первую очередь, это касается причин, связанных со сменой климата. Засушливое лето отсутствие осадков осенью, зимой и весной. Это глобальная причина.

Но есть еще и причины, связанные с антропогенным влиянием, с человеческой деятельностью. В предыдущий период эта территория была осушена, произошла мелиорация, были нарушены водотоки. И вот теперь наступает время серьезных последствий.

Эксперты Всеукраинской экологической лиги, которые на протяжении нескольких лет исследуют эту тему, подчеркивают, что сильное влияние оказывает Хотиславское месторождение – карьера в Беларуси, который непосредственно примыкает к Шацким озерам.

Сейчас карьер разрабатывается на глубине 8 метров, планируется увеличить глубину до 15 метров, а в последствии и до 40 метров. Однозначно, что уже сейчас техногенные факторы оказывает серьезное влияние на эти территории.

Это целый комплекс причин, и он не может быть однозначным. Но сейчас требуется немедленная реакция органов высшей власти, в частности, нашего МИДа, Министерства энергетики и защиты окружающей среды, которые должны усилить работу с белорусской стороной и остановить дальнейшую разработку этого карьера.

Потому что ниже находятся карсты, они очень хрупкие и могут в одночасье просто начать разрушаться. Тогда вода из Шацких озер просто уйдет, и восстановить их уже будет невозможно.

Шацкие озера ЭтноСвит

Наши соседи игнорируют международные конвенций, в том числе конвенцию о трансграничном влиянии. Они не согласовывают свои действия с украинской стороной. Позиция нынешнего Министерства экологии очень слаба, и это приводит к тому, что практически никто не занимается отстаиванием интересов Украины.

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