Шацкие озера с высоты: появилось невероятное видео

На видео с высоты птичьего полета сняли один из самых красивых природных объектов Украины - Шацкие озера. Всего в комплекс входит более 30 объектов. Среди них и самое глубокое и чистое в Украине - Свитязь.

На этой территории Волынской области еще в 1983 году был создан Шацкий национальный природный парк. Его площадь - аж 32 850 га.

Youtube/ruslan veselui

А его "жемчужина" - озеро Свитязь - еще и окутано ореолом множества захватывающих легенд.

Ранее CityOboz рассказывал об озерах в Украине, о существовании которых известно далеко не всем.