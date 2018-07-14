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Шацкие озера с высоты: появилось невероятное видео

1.7тЧитать новость на украинском

На видео с высоты птичьего полета сняли один из самых красивых природных объектов Украины - Шацкие озера. Всего в комплекс входит более 30 объектов. Среди них и самое глубокое и чистое в Украине - Свитязь.

На этой территории Волынской области еще в 1983 году был создан Шацкий национальный природный парк. Его площадь - аж 32 850 га.

Youtube/ruslan veselui

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А его "жемчужина" - озеро Свитязь - еще и окутано ореолом множества захватывающих легенд.

Ранее CityOboz рассказывал об озерах в Украине, о существовании которых известно далеко не всем.

Место
Украина
Объекты
путешествия по Украинепутешествия
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