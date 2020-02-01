Вбиває птахів і шкодить чоловічому здоров'ю: руйнуємо міфи про "зелену" енергетику

Тренд на "зелену" енергетику здобуває все більшої популярності в Україні. Водночас довкола об'єктів ВДЕ з'являється багато міфів – від надто дорогого обладнання до радіоактивних панелей. Сьогодні ми будемо розвінчувати головні міфи, які заважають Україні шаленими темпами позбуватися газової та вугільної залежності.

OBOZREVATEL поспілкувався з головою Української асоціації відновлювальної енергетики Олександром Козакевичем. Він детально пояснив, чому не варто боятися, що вітряки вбивають птахів, а сонячні панелі не працюють взимку.

Міф 1. Сонячні панелі не працюють у холодну і сніжну погоду

Генерація сонячної станції дорівнює нулю тоді, коли немає сонця. Воно є завжди, крім нічного часу. Більше скажу, коли сонце влітку має на поверхні землі велику температуру, що досягає 40 або 50 градусів, то сонячна панель працює з меншим коефіцієнтом корисної дії, ніж взимку.

Міфи про зелену енергетику

Температура взимку нижче нуля або близько нуля охолоджує панель, цим самим збільшуючи її коефіцієнт корисної дії. Взимку менше сонячних годин, тому виробництво взимку менше. Зовнішнє середовище дозволяє панелям працювати в умовах, коли температура не перевищує 20 градусів.

Чим нижча температура середовища, тим краще та ефективніше працює панель

Міф 2. Відновлювальна енергетика – дорога. Споживач переплачує за неї

В Україні тариф для побутового споживача не залежить від розвитку зеленої енергетики. Також він не залежить від "зеленого" тарифу, який встановлено на цю енергетику. Він є фіксованим для споживачів станом на сьогодні. Якщо ж казати, чи дорога "зелена" енергетика в принципі – це так само міф. Зелена енергетика, як і будь-яка інша генеруюча потужність, потребує значних коштів для будівництва. Це нові потужності, тому спочатку грошей для будівництва треба більше.

За останніми оцінками авторитетного видання Lazard, собівартість виробництва електричної енергії на сонячних або вітрових електростанціях коливається від 3 до 5 доларових центів

Так само собівартість виробництва для нових атомних електростанцій – приблизно від 12 до 18 доларових центів. Для вугільної промисловості собівартість виробництва енергії коливається від 6 до 15 доларових центів залежно від регіону і того, чи є видобуток вугілля поряд, чи це вугілля треба везти звідкись. Фактично воно у 3-4 рази дорожче, ніж виробництво енергії з сонячних чи вітрових електростанцій.

Міф 3. Град шкодить сонячним панелям

Сучасні сонячні панелі створені таким чином, що захищені не тільки від граду, але й від інших опадів, які мають негативний вплив. Звісно, від граду розміром з яйце панелі не вдасться захистити, але від звичайного граду, який може випасти тієї чи іншої пори в межах України, панелі захищено і жодних проблем із цим немає.

Міфи про зелену енергетику

Міф 4. Атомна енергетика дешевша за інші види генерації з низькими викидами CO2

Атомна енергія дешева, коли вона стара. Будівництво нових атомних електростанцій із врахуванням усіх екологічних норм та норм із виведення з експлуатації цих станцій, норм із захоронення відпрацьованого ядерного палива потребує багато грошей.

Собівартість виробництва енергії на атомних станціях у 3-4 рази більша за собівартість виробництва енергії на сонячних чи вітрових електростанціях

Тут в принципі не варто сперечатися, яку енергію вибирати, якщо дивитися на її собівартість – звісно, атом буде дорожчим. Просто зазвичай ніхто не враховує кошти, що були витрачені за часів Радянського Союзу. Атомні станції здебільшого вже замортизовані, їхні енергоблоки відпрацювали свій ресурс і наразі діють у продовженому терміні експлуатації.

Міф 5. Через вітряки гинуть птахи

Якщо казати про загибель птахів від вітряків, то треба порівнювати, яка інша діяльність людини впливає на птахів.

Міфи про зелену енергетику

Найбільше птахи гинуть від вуличних котів

На другому місці стоять багатоповерхівки, бо птахи не помічають скла, б'ються об нього і гинуть. Загибель птахів від вітрогенераторів перебуває десь на другому чи третьому місці з кінця цього списку. Вона настільки незначна, що сягає менше ніж одна сота відсотка.

Міф 6. Компоненти сонячної станції складні. Їх встановлюють тільки фахівці

В цьому немає великої проблеми, бо будівництво сонячної станції є найшвидшим з-поміж будь-яких інших електричних станцій. Якщо поверхня рівна, якщо там немає каміння і це не гори, то проєкт самого будівництва займає від 3 до 6 місяців. Якщо людина хоче на цьому зекономити та побудувати станцію для власних потреб, вона може у цьому розібратися за наявності відповідної освіти у неї, або у когось із родичів чи друзів.

Міфи про зелену енергетику

Міф 7. "Зелена" енергетика не самостійна. Що робити, коли немає вітру і сонця?

Звісно, повний 100% перехід на відновлювальні джерела енергії, який включатиме лише виробництво енергії за допомогою сонця та вітру, на перший погляд здається неможливим.

Бувають періоди, від 10 хвилин до години, коли нема ні вітру, ні сонця. Для цього мають бути побудовані якісь резервні чи маневрові потужності

Вітер може змінюватись за 15 хвилин у межах 50% своєї потужності. Так само сонце може змінювати інтенсивність свого випромінювання під час ясної або хмарної погоди, що впливає на виробництво енергії. Але розвиток маневрових потужностей потребує коштів. Наразі маневрові потужності не можуть розвиватися, бо у нас в принципі не повністю сформований ринок енергії, у нас немає індикативних цін із балансування на ринку балансуючих послуг.

Міфи про зелену енергетику

Тому в нас так само залишається вугільна генерація, яка для того й існує, щоб швидко набрати або знизити потужність у разі тих чи інших погодних умов. Для цього необхідно розробити нормальну правову базу для створення умов щодо виробництва нових маневрових потужностей, які будуть не вугільні, на кшталт акумуляторних станцій, що дуже популярні в усьому світі, або водневої енергетики, яку досить жваво впроваджують країни Європи та світу. Саме в цих двох напрямках я бачу майбутнє енергетичної галузі, і не тільки в Україні.

Міф 8. Відновлювальна енергетика – єдиний вид генерації, який отримує субсидії

"Зелена" енергетика субсидована лише на рівні закону. Ми кажемо про те, що законом передбачені такі умови, що інвестору вигідно вкладати гроші в "зелену" енергетику.

Всі кошти, що витрачаються на оплату електроенергії, яку було вироблено з відновлювальних джерел, йдуть із ринку.

З державного бюджету ніколи не виділялося ні копійки на покриття витрат із закупівлі "зеленої" енергії

На відміну від традиційної генерації, де, як ми знаємо, вже багато років субсидується вугільна промисловість, збиткові державні вугільні шахти. В тарифи на виробництво енергії на атомних електростанціях закладаються лише операційні витрати – туди не закладаються витрати на виведення їх з експлуатації, але це недешево і це рано чи пізно відбудеться.

Міфи про зелену енергетику

Міф 9. Матеріали сонячних панелей шкідливі для здоров'я

Українці у повсякденному житті використовують дуже багато речей, шкідливих для здоров'я. Матеріали, що використовують для створення сонячних панелей (кадмій, свинець), по суті може й шкідливі, але вони вже використані.

Так само створена звичайна батарейка, якими ми користуємося щодня – вона не буде шкідливою, доки її не розкусити. Сонячна панель також не буде шкідливою, доки її не розбити. Сучасні технології досягли такого рівня, що все, що монтується, не радіаційне і не викликає хвороб, коли ти просто перебуваєш поруч або торкаєшся сонячної панелі.

Міфи про зелену енергетику

У практиці роботи в регуляторі була така інформація, коли хтось із громади запитував девелоперів, чи не зашкодить сонячна станція чоловічому населенню, бо декому вклали у вуха, що сонячні панелі шкідливо впливають на чоловічу силу. Це просто нісенітниці.

Міф 10. Сонячні станції притягують блискавки

Будь-який провідник притягує блискавки. Це може бути дерево, або щось, що стоїть окремо у полі. Для цього існують блискавковідводи, які забирають на себе удари блискавок. В цьому немає проблеми, і говорити про це просто смішно.

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