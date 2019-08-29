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Лукашенко вирішив "пустити весь ліс на пелети", щоб позбутися залежності від Росії

1.7т Читати матеріал російською

Президент Білорусі Олександр Лукашенко дав вказівку почати масштабну переробку низькоякісної деревини республіки в паливні пелети.

Про це повідомляє прес-служба глави країни, який зазначив, що країна "мінімізує імпорт вуглеводнів з Росії і отримає експортну виручку", переробляючи деревину в пелети,

"Уже реалізується програма з будівництва шости пелетних заводів. Вони вирішують проблему використання низькоякісної деревини. У першому півріччі наступного року всі вже будуть працювати. Це перший етап - ці шість заводів. Якщо ми бачимо, що цього мало, а перспектива хороша і Європа купить, то не треба тягнути з другим етапом. треба займатися і далі, здешевлювати обладнання в тому числі ", - заявив Лукашенко.

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

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За словами голови держави, він доручив розробити в країні програму по залученню в оборот низькоякісної ділової деревини і поставив завдання переробляти весь ресурс деревини.

"Програма з будівництва пелетних заводів вирішить проблему використання низькоякісної деревини. У першому півріччі наступного року все вже будуть працювати. Ми ставимо завдання вже до кінця року отримувати перші пелети з деяких заводів", - розповів міністр Лісового господарства Білорусі Віталій Дрожжа.

Він також підкреслив, що обсяг виробництва паливних пелет в найближчій перспективі буде як мінімум подвоєний.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, як українці заробляють на енергії сонця.

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Тема
Біопаливо
Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
Теги
Пелети Біопаливо
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