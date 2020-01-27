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27 января • обновлено в 10:58
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Volkswagen решил отказаться от "грязной" энергии: озвучен план действий

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В течение 2020 года немецкий автомобильный концерн Volkswagen хочет увеличить долю возобновляемой энергии в снабжении электричеством своих заводов до 90%.

Об этом сообщает пресс-служба концерна. При этом в заявлении отмечается, что планы компании не коснутся отделений на территории Китая.

Завод Volkswagen

Завод Volkswagen

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Руководство немецкого концерна в 2019 году приняло комплексную программу по достижению нейтрального баланса CO2 во всех областях своей деятельности к 2050 году. Впоследствии в компании заявили, что для достижения цели необходимо увеличить долю возобновляемых источников энергии с нынешних 70% до 90% до конца года.

В рамках программы также будет осуществлен переход собственной генерации с угля на газ, отмечается в сообщении Volkswagen. В настоящее время идет работа по установке на заводе в Германии газотурбинных установок с комбинированным циклом, которые будут работать в режиме совместной выработки тепловой и электрической энергии (когенерации)

В результате выбросы CO2 от выработки электроэнергии и тепла сократятся на 60%, или примерно на 1,5 млн тонн в год, что эквивалентно выбросам около 870 тыс. автомобилей.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в 2020 году Шотландия получит все необходимое электричество из возобновляемых источников энергии.

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Автор
Алекс Шухарт
Место
Германия
Теги
Green Oboz возобновляемая энергия Volkswagen
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