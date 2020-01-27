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27 січня • оновлено в 12:13
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/ Зелена енергія та новини екології

Volkswagen вирішив відмовитися від "брудної" енергії: озвучено план дій

1.1т
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Протягом 2020 року німецький автомобільний концерн Volkswagen хоче збільшити частку відновлюваної енергії в постачанні електрикою своїх заводів до 90%.

Про це повідомляє пресслужба концерну. При цьому в заяві наголошується, що плани компанії не торкнуться відділень на території Китаю.

завод Volkswagen

завод Volkswagen

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Керівництво німецького концерну в 2019 році прийняло комплексну програму стосовно досягнення нейтрального балансу CO2 у всіх областях своєї діяльності до 2050 року. Згодом в компанії заявили, що для досягнення мети необхідно збільшити частку відновлюваних джерел енергії з нинішніх 70% до 90% до кінця року.

В рамках програми також буде здійснено перехід власної генерації з вугілля на газ, наголошується в повідомленні Volkswagen. Наразі йде робота по встановленню на заводі в Німеччині газотурбінних установок з комбінованим циклом, які будуть працювати в режимі спільного вироблення теплової та електричної енергії (когенерації)

В результаті викиди CO2 від виробництва електроенергії і тепла скоротяться на 60%, або приблизно на 1,5 млн тонн на рік, що еквівалентно викидам близько 870 тис. автомобілів.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що в 2020 році Шотландія отримає все необхідне електрику з поновлюваних джерел енергії.

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Автор
Алекс Шухарт
Місце
Німеччина
Теги
Green Oboz відновлювальна енергія Volkswagen
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