Розкритикувала ООН і висміяла Трампа: що відомо про екоактивістку Грету Тунберг

Після виступу в ООН, зустрічі з Папою Римським та екс-президентом США Бараком Обамою, екоактивістка зі Швеції Грета Тунберг стала номінантом Нобелівської премії миру і найбільш обговорюваним підлітком у світі – її цитують світові ЗМІ та обговорюють високопоставлені політики.

OBOZREVATEL з'ясував, що відомо про дівчинку, чия історія успіху вже зараз викликає здивування і суперечливі питання.

Грета Тунберг instagram.com

• У серпні 2018 року 16 річна Грета Тунберг прийшла під будівлю парламенту Швеції з плакатом "Я роблю це, тому що дорослим плювати на моє майбутнє", на якому описала факти про зміну клімату, які, на її думку, має знати кожен. Ідею протестного руху підхопили інші учні, після чого до руху Climate Strike приєдналися школярі з усієї Європи. Під час першої акції протесту школярку хотіли забрати в поліцію, оскільки протести перед будівлею парламенту заборонені. Грета продовжувала виходити на площу аж до початку вересня, і до того часу про неї заговорили.

• Спочатку Грету запросили виступити на "Марші за клімат", який відбувався у вересні у багатьох містах по всьому світу.

Далі був виступ у межах TED – глобальної платформи, яка об'єднує найвпливовіших і найцікавіших спікерів по всьому світу. Там вона розповіла, що в 11 років серйозно захворіла: лікарі діагностували у неї депресію, дівчинка перестала їсти і розмовляти.

За її словами, за два місяці вона втратила 10 кілограмів, і тільки після цього лікарі виявили, що у Грети – синдром Аспергера, а також обсесивно-компульсивний розлад і селективний мутизм.

Синдром Аспергера – вроджений і невиліковний розлад психіки, одна з форм аутизму, яке впливає на комунікативні навички людини. Дитина зі селективним мутизмом може, наприклад, чудово спілкуватися в колі сім'ї, але не розмовляти у школі.

• У грудні 2018 року Грета отримала запрошення приєднатися до конференції з питань клімату ООН, яка відкрилася у Польщі. Тунберг виступила на пленарній сесії конференції з питань клімату, серед учасників якої був генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

У своєму виступі вона звинуватила політиків у тому, що вони жертвують майбутнім власних дітей заради своїх політичних і фінансових інтересів, і назвала їхню поведінку незрілою в усьому, що стосується питань, пов'язаних із охороною довкілля і розвитком так званої зеленої економіки.

• Згодом вона виступила на форумі у Давосі у січні 2019 року, при цьому дівчина відмовилася від розміщення в готелі і вважала за краще ночувати у наметі, встановленому неподалік від швейцарського курорту. Основні тези її виступів залишаються незмінними:

переломити ситуацію можна тільки в разі, якщо для цього будуть зроблені реальні зусилля;

винуватцями зміни клімату є не стільки все людство загалом, скільки конкретні люди і компанії, які найчастіше усвідомлюють наслідки своїх рішень;

часу на те, щоб виправити ситуацію, у людства залишається все менше;

розплачуватися за зволікання належить молодому поколінню.

Батьки Грети стверджують, що спочатку не схвалювали рішення дочки, проте згодом поступилися її вимогам – мати Грети, оперна співачка, погодилася відмовитися від авіаційних перельотів, незважаючи на те, що таке рішення може відбитися на її кар'єрі, а батько, актор і письменник Сванте Тунберг, став вегетаріанцем.

• Про рішення висунути Грету Тунберг на Нобелівську премію миру стало відомо 14 березня. З такою ініціативою виступили відразу кілька шведських політиків – Фредді Овстегаард, Єнс Хольм і Хокан Свеннелінг.

За правилами премії миру, встановленими самим Альфредом Нобелем, нагорода присуджується "особі, яка домоглася найбільших успіхів або зробила більше за інших у справі згуртування народів і скорочення чисельності армій, а також за проведення мирних конгресів і привертання до них уваги".

Всього у цьому році на неї номіновані понад 30о осіб і організації. Вручено премію 2019 року тільки в грудні.

При цьому, якщо її отримає Грета Тунберг, вона може стати наймолодшою володаркою нагороди: поки наймолодшою серед лауреатів залишається Малала Юсуфзаї з Пакистану. У 2014 році, коли їй було вручено нагороду, правозахисниці було 17 років: до цього часу вона вже кілька років вела блог, в якому розповідала про життя за режиму талібів, і активно боролася за права дітей.

• У ЗМІ вже з'являлися скептичні дописи, в яких автори запитують – чому така кількість дорослих і впливових людей, від Барака Обами до Папи Римського, ставиться до юної дівчини з таким захватом.

На адресу активістки також надходить чимало образ – особливо від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АДН) і німецьких консерваторів.

Тунберг обзивають то "зарозумілою", то "дурною дитиною", а глава саксонського відділення АДН навіть назвав її у Twitter "психопаткою".

• Питання "Хто стоїть за Гретою" виникало не раз. Зараз у Грети понад мільйон фоловерів у Twitter, стільки ж – в Facebook. Це можна порівняти із зірками Instagram, тільки Грета пише про захист довкілля. І з нею, на відміну від інших інфлюенсерів, зустрічаються провідні світові політики.

• Багато журналістів посилаються на статтю швейцарського журналу Weltwoche під заголовком "Ми створюємо кліматичну ікону".

Видання спробувало недвозначно натякнути на зв'язок між різким зростанням популярності Грети і виходом у світ книги її матері – через чотири дні після того, як Грета вперше вийшла протестувати до парламенту, її мати Малена Ернман у співавторстві з чоловіком опублікувала свою книгу Scenes from the heart ("Сцени з мого серця").

"Їхньому успіху сприяв шведський піарник Інгмар Ренцхог. В день виходу книги Ренцхог опублікував у Instagram фотографію Грети і написав про неї довгий пост у Facebook. Це викликало ланцюгову реакцію – підтягнулися газети та інші ЗМІ", – повідомляється у статті.

Газета Svenska Dagbladet опублікувала розслідування, у якому стверджувалося, що Ренцхог міг використовувати образ Грети у численних рекламних матеріалах, що допомогло йому залучити близько 2 млн доларів. Коли у ЗМІ почали з'являтися статті про це, він видалив будь-які згадки про Грету зі свого сайту і заявив, що вже нічим не допомагає їй.

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