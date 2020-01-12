Головна Новини
12 січня • оновлено в 05:10
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Зелена енергія та новини екології

"Він такий милий!" Samsung створила незвичайного робота-помічника

464
Читати матеріал російською

Компанія Samsung на виставці Consumer Electronic Show в Лас-Вегасі показала робота-помічника Ballie, який візуально нагадує андроїда BB-8 з всесвіту "Зоряних воєн".

Про це повідомляє CNET. Незважаючи на те, що до основних завдань робота входить підтримка порядку в домі, більшість відвідувачів виставки особливо відзначили його кумедний вигляд, який викликає позитивні емоції (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Презентація робота Ballie на CES-2020

Презентація робота Ballie на CES-2020

iguides.ru

Новини
Роботи, водень і нульові викиди: Toyota побудує в Японії "розумне" місто майбутнього з дерева

"Є дві технології, які допомогли створити Ballie. Одна – штучний інтелект, а інша – 5G. Це наступна еволюція Інтернету речей, супутник життя, маленький рухливий робот, який розуміє вас, підтримує вас і реагує на ваші потреби, активно допомагаючи по будинку", – уточнив на презентації представник Samsung.

Під час презентації робот їздив за доповідачем по сцені, реагував на його рухи і голосові команди, а також видавав різні звуки. Пристрій рухається за допомогою обертання бічних частин корпусу.

Центральний сегмент робота оснащено камерою, набором сенсорів і датчиків, які допомагають гаджету орієнтуватися в просторі і переміщатися в потрібному напрямку. При необхідності він може керувати домашніми побутовими пристроями, оснащеними функцією "інтернету речей" або грати з тваринами.

В якості системи оповіщення робот використовує систему звукових і шумових сигналів. Також він здатнен підключатися до мережі і зв'язуватися з мобільними пристроями свого власника.

"Розробники запевняють, що робот стане в нагоді як молодим користувачам, які оцінять здатність мультимедійної взаємодії робота з навколишніми предметами, так і літнім людям, яким робот може врятувати життя, викликавши допомогти, якщо власнику стане погано. Але головне, він такий милий!" – зазначає видання DTF.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Німеччині створили робота, який буде автоматично заряджати електромобілі.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "робот" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Алекс Шухарт
Тема
робот
Місце
США
Тег
Green Oboz
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги