"Він такий милий!" Samsung створила незвичайного робота-помічника

Компанія Samsung на виставці Consumer Electronic Show в Лас-Вегасі показала робота-помічника Ballie, який візуально нагадує андроїда BB-8 з всесвіту "Зоряних воєн".

Про це повідомляє CNET. Незважаючи на те, що до основних завдань робота входить підтримка порядку в домі, більшість відвідувачів виставки особливо відзначили його кумедний вигляд, який викликає позитивні емоції (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Презентація робота Ballie на CES-2020 iguides.ru

"Є дві технології, які допомогли створити Ballie. Одна – штучний інтелект, а інша – 5G. Це наступна еволюція Інтернету речей, супутник життя, маленький рухливий робот, який розуміє вас, підтримує вас і реагує на ваші потреби, активно допомагаючи по будинку", – уточнив на презентації представник Samsung.

Під час презентації робот їздив за доповідачем по сцені, реагував на його рухи і голосові команди, а також видавав різні звуки. Пристрій рухається за допомогою обертання бічних частин корпусу.

Центральний сегмент робота оснащено камерою, набором сенсорів і датчиків, які допомагають гаджету орієнтуватися в просторі і переміщатися в потрібному напрямку. При необхідності він може керувати домашніми побутовими пристроями, оснащеними функцією "інтернету речей" або грати з тваринами.

В якості системи оповіщення робот використовує систему звукових і шумових сигналів. Також він здатнен підключатися до мережі і зв'язуватися з мобільними пристроями свого власника.

"Розробники запевняють, що робот стане в нагоді як молодим користувачам, які оцінять здатність мультимедійної взаємодії робота з навколишніми предметами, так і літнім людям, яким робот може врятувати життя, викликавши допомогти, якщо власнику стане погано. Але головне, він такий милий!" – зазначає видання DTF.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Німеччині створили робота, який буде автоматично заряджати електромобілі.

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