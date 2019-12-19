Невичерпне джерело чистої енергії: в Китаї анонсували запуск експериментального реактора

У Китаї керівництво Національної ядерної корпорації (CNNC) анонсувало запуск реактора ядерного синтезу HL-2M Tokamak у 2020 році.

В теорії установка може стати джерелом практично невичерпної кількості дешевої і чистої енергії, зазначає видання Newsweek. Проект китайських вчених відрізняється від аналогічних реакторів завдяки особливостям конструкції.

reuters.com Токамак EAST у провінції Аньхой

Глава Південно-західного інституту фізики Дуан Сюру на щорічній конференції China Fusion заявив, що нова установка ядерного синтезу досягне температури понад 200 млн °C; це в 13 разів вище, ніж температура в центрі Сонця, відзначають автори. При цьому видання нагадує, що попередні установки, розроблені в рамках подібних експериментів, досягали межі в 100 млн °C.

На Сонці, в центрі якого температура досягає 15 млн °C, легкі ядра водню під час ядерного синтезу об'єднуються, щоб утворити більш важкий гелій. Щоб відтворити процес на Землі, вчені повинні нагріти паливо, тобто види водню, до температури понад 100 млн °C.

У цій точці паливо стає плазмою, яку потрібно стабілізувати. Для цього вчені використовують пристрій у вигляді пончика – токамак (тороїдальна камера з магнітними котушками). Установка використовує магнітні поля, щоб стабілізувати плазму і зробити можливим подальшу реакцію для виділення енергії.

За даними видання, раніше вченим вже вдавалося досягти стабільного ядерного синтезу. Але, на жаль, витратна енергія перевищувала ту, яку вдалося таким чином генерувати.

За словами ядерного фізика з Управління атомної енергетики Великобританії Джеймса Гаррісона, китайський проект HL-2M Tokamak відрізняється від інших подібних пристроїв більшою гнучкістю магнітного поля. Завдяки цьому вчені зможуть захистити реактор зсередини, коли він працює на високій потужності.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як вчені з Технічного університету Ейндховена створили "міні-реактор", який працює за принципом рослинного фотосинтезу.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram