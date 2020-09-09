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Манипуляции темой защиты окружающей среды дискредитируют реальные угрозы для экологии, - Цыганок

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Green
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Людмила Цыганок

Президент Профессиональной ассоциации экологов Людмила Цыганок. Гордон

Для того, чтобы заработать дополнительные электоральные баллы, некоторые политики демонстрируют украинцам собственную обеспокоенность экологической ситуацией в Украине. Для этого накануне выборов создаются отдельные политические партии и презентуются экологические программы. О том, почему такая ситуация угрожает безопасности украинцев, в эфире 24 канала сообщила президент "Профессиональной ассоциации экологов" Людмила Цыганок.

"Какие-то хайповые темы периодически звучат в СМИ из уст политиков, особенно перед выборами. Я не говорю, что это не важные темы, однако они второстепенные и мы теряем время, которое можно было бы потратить на решение тех критических для Украины тем, которые позволят жить качественно и позаботиться о жизни будущих поколений", – отметила Цыганок.

По ее словам, политические манипуляции на экологической тематике дискредитируют реальные проблемы и мешают их своевременному решению. А постоянный популизм на одних и тех же хайповых темах, который снижается в период между выборами, мешает навести порядок в сфере защиты окружающей среды.

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