Манипуляции темой защиты окружающей среды дискредитируют реальные угрозы для экологии, - Цыганок

Для того, чтобы заработать дополнительные электоральные баллы, некоторые политики демонстрируют украинцам собственную обеспокоенность экологической ситуацией в Украине. Для этого накануне выборов создаются отдельные политические партии и презентуются экологические программы. О том, почему такая ситуация угрожает безопасности украинцев, в эфире 24 канала сообщила президент "Профессиональной ассоциации экологов" Людмила Цыганок.

"Какие-то хайповые темы периодически звучат в СМИ из уст политиков, особенно перед выборами. Я не говорю, что это не важные темы, однако они второстепенные и мы теряем время, которое можно было бы потратить на решение тех критических для Украины тем, которые позволят жить качественно и позаботиться о жизни будущих поколений", – отметила Цыганок.

По ее словам, политические манипуляции на экологической тематике дискредитируют реальные проблемы и мешают их своевременному решению. А постоянный популизм на одних и тех же хайповых темах, который снижается в период между выборами, мешает навести порядок в сфере защиты окружающей среды.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!