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Маніпуляції темою захисту довкілля дискредитують реальні загрози для екології, - Циганок

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Green
1,1 т.
Людмила Циганок

Президент Професійної асоціації екологів Людмила Циганок. Гордон

Задля того, аби заробити додаткові електоральні бали, деякі політики демонструють українцям власну стурбованість екологічною ситуацією в Україні. Для цього напередодні виборів створюються окремі політичні партії та презентуються екологічні програми. Про те, чому така ситуація загрожує безпеці українців, в ефірі 24 каналу повідомила президент "Професійної асоціації екологів" Людмила Циганок.

"Якісь хайпові теми періодично лунають в ЗМІ з вуст політиків, особливо перед виборами. Я не кажу, що це не важливі теми, однак вони другорядні й ми втрачаємо час, який можна було би спрямувати на вирішення тих критичних для України тем, які дозволять жити якісно та потурбуватись про життя майбутніх поколінь", – зазначила Циганок.

За її словами, політичні маніпуляції на екологічній тематиці дискредитують реальні проблеми і заважають їх своєчасному вирішенню. А постійний популізм на одних і тих же хайпових темах, який спадає у міжвиборчий період, заважає навести лад у сфері охорони довкілля.

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