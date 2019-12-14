Как встретить Новый год и не навредить экологии: топ-3 полезных советов

Новый год, как и любой праздник – это время подарков и украшений. Но мало кто задумывается о том, как красочные упаковки, старые елочные игрушки и срубленные елки влияют на экологию Земли.

OBOZREVATEL собрал топ-3 простых и полезных советов, как отпраздновать Новый год, при этом позаботившись об окружающей среде.

Подарки на Новый год

Упаковка подарков

Одноразовые подарочные упаковки загрязняют планету, а кроме того и стоят немалых денег. Есть несколько простых способов избежать этих проблем.

Использовать подарочную упаковку, которая у вас уже есть. Аккуратно разворачивайте свои подарки, а также не выбрасывайте обрезки подарочной упаковки. Тогда вы сможете использовать их позднее. Только убедитесь, что не возвращаете подарочный пакет своему прошлогоднему дарителю.

Упаковка от цветов . Если у вас дома есть гофрированная бумага, в которую заворачивают букеты, ее можно использовать для упаковки подарка. Понадобится только яркая, цветная лента для перевязки.

Сделайте упаковку сами . Вы можете использовать, например, коробку из-под обуви или бытовой техники – покрасьте ее, нарисуйте новогодние украшения.

Авоська. Тканевая сумка для покупок, она же "шопер" – это практично, современно и очень экологично.

Новогодние украшения

Самый простой способ – не покупать новые елочные игрушки, а использовать накопленный ранее запас. Кроме того, можно изготовить украшения из подручных и экологичных материалов. Например, покрыть еловые шишки блестками и краской, сплести венки из елочных веточек, склеить фонарики и гирлянды из цветной бумаги.

Украшения на Новый год

Кроме того, елку всегда можно украсить яблоками, конфетами или мандаринами. Забавные и красивые елочные игрушки можно испечь из соленого теста или из марципана.

Елка на Новый год

На самом деле, живая елка более экологична чем искусственная. Но живую елку следует покупать только на официальных елочных базарах. При покупке следует проверить сертификат на ее продажу, который говорит о том, что дерево было выращено специально на плантации, а не срублено тайком в лесу.

Новогодние елки

Самый экономный и экологичный вариант – обойтись без ёлки. Дом можно украсить еловыми венками, шишками и ветками: они создадут прекрасную праздничную атмосферу.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, в какие даты следует устанавливать новогоднюю елку. Больше всего для этого подходят два дня в декабре.

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