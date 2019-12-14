Як зустріти Новий рік і не нашкодити екології: топ-3 корисних порад

Новий рік, як і будь-яке свято – це час подарунків і прикрас. Але мало хто замислюється про те, як барвисті упаковки, старі ялинкові іграшки і зрубані ялинки впливають на екологію Землі.

OBOZREVATEL зібрав топ-3 простих і корисних порад, як відсвяткувати Новий рік, при цьому подбавши про навколишнє середовище.

Подарунки на Новий рік

Упаковка подарунків

Одноразові подарункові упаковки забруднюють планету, а крім того коштують доволі дорого. Є кілька простих способів уникнути цих проблем.

Використовувати подарункову упаковку, яка у вас вже є. Акуратно розвертайте свої подарунки, а також не викидайте обрізки подарункової упаковки. Тоді ви зможете використовувати їх пізніше. Тільки переконайтеся, що не повертаєте подарунковий пакет своєму торішньому дарувальнику.

Упаковка від квітів. Якщо у вас вдома є гофрований папір, в яку загортають букети, її можна використовувати для упаковки подарунка. Знадобиться лише яскрава, кольорова стрічка для перев'язки.

Зробіть упаковку самі. Ви можете використати, наприклад, коробку з-під взуття або побутової техніки – пофарбуйте її, намалюйте новорічні прикраси.

Авоська. Тканинна сумка для покупок, вона ж "шопер" – це практично, сучасно і дуже екологічно.

Новорічні прикраси

Найпростіший спосіб – не купувати нові ялинкові іграшки, а використовувати накопичений раніше запас. Крім того, можна виготовити прикраси з підручних і екологічних матеріалів. Наприклад, покрити ялинові шишки блискітками і фарбою, сплести вінки з ялинкових гілочок, склеїти ліхтарики і гірлянди з кольорового паперу.

Прикраси на Новий рік

Крім того, ялинку завжди можна прикрасити яблуками, цукерками або мандаринами. Цікаві і красиві ялинкові іграшки можна спекти з солоного тіста або з марципану.

Ялинка на Новий рік

Насправді, жива ялинка більш екологічна ніж штучна. Але живу ялинку слід купувати тільки на офіційних ялинкових базарах. При покупці слід перевірити сертифікат на її продаж, який говорить про те, що дерево було вирощено спеціально на плантації, а не зрубано потайки в лісі.

Новорічні ялинки

Найбільш заощадливий і екологічний варіант – обійтися без ялинки. Будинок можна прикрасити ялиновими вінками, шишками й гілками: вони створять прекрасну святкову атмосферу.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, в які дати слід встановлювати новорічну ялинку. Найбільше для цього підходять два дня в грудні.

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