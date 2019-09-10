"Зелена" революція у будівництві: бути чи не бути в Україні?

В Україні планується розвивати "зелене" будівництво. Уже з наступного року за підтримки програми Євросоюзу "Горизонт-2020" діятиме "зелене" партнерство забудовників, громадян, банків і міжнародних організацій, які застосовуватимуть інноваційний фінансовий інструмент "Зелена іпотека" для стимулювання ринку нерухомості. В основі цієї ініціативи лежить поширений у світі підхід "Зелений дім".

Підхід "Зелений дім"

Ідея "Зеленого дому" принципово нова для України. Вона відрізняється від відомої ідеї енергоефективності тим, що акцентує увагу на екологічності будинку, особливо його внутрішнього середовища. Дім має бути комфортним для людини – зробленим із нетоксичних матеріалів, з високою якістю очищених від шкідливих домішок повітря та води, а також рівнем економії і повторного використання ресурсів. Очевидно, що в такому приміщенні настрій, здоров'я і продуктивність будуть відмінними.

За невеликий час ця ідея змінила підходи у будівництві та архітектурі. Масово почали зводити "пасивні" і "активні" будинки. Останні засновані на технології "енергія плюс". "Активні" будинки виробляють більше енергії, ніж витрачають за рахунок поєднання енергоефективності з альтернативними джерелами енергії – вітротурбінами, сонячними панелями і геотермальними установками. Такі будинки користуються надзвичайним попитом на ринках США, Канади і Західної Європи, оскільки вони не тільки заощаджують, а й заробляють для своїх господарів.

Частиною "Зеленого дому" є біокліматичний дизайн, який передбачає врахування сторін світу, природного освітлення та рози вітрів. За рахунок цього можна звести теплоефективний будинок з найкращим використанням денного освітлення і вентиляції повітря.

Важливою складовою підходу "Зелений дім" є піша доступність міської інфраструктури – шкіл, магазинів, дитячих садків, медичних та громадських закладів, а також принципове ставлення до збереження рослинності і ареалів тварин, оскільки вони не зводяться на території парків міст.

Управління "зеленим" будинком базується на застосуванні "розумних" IT-рішень контролю освітлення, опалення, вентиляції, безпеки, що дозволяє істотно знижувати витрати на утримання житла/комерційної нерухомості.

На виході власник "зеленого" будинку отримує якісне конструктивне рішення з кращих матеріалів, здорове внутрішнє середовище і може заощадити 30-40% коштів на його утриманні.

Зелений будинок http://www.rogbc.org

Про інноваційний інструмент фінансування

"Зелений дім" є для потенційного власника на 5-10% дорожчим, ніж традиційний. Тому для його будівництва розроблений інноваційний фінансовий інструмент "Зелена іпотека", тобто кредит на будівництво "зеленого" будинку. З його допомогою, наприклад, в Румунії в останні роки реалізовано 25 проектів "зеленої" житлової та комерційної нерухомості. Суть інструменту полягає в забезпеченні зростання "зеленого" будівництва за рахунок об'єднання інтересів різних сторін - потенційних власників, забудовників, банків і Фондації зеленого будівництва Румунії (Romania Green Building Council - RoGBC), яка здійснює сертифікацію і енергоаудит.

Стівен Борнкамп (Steven Borncamp), представник RoGBC доводить, що кожен учасник отримує власну вигоду, зокрема:

потенційний власник – комфортне енергоефективне і "зелене" житло/комерційну нерухомість і фінансову спроможність його побудувати за рахунок кредиту з нижчим ніж зазвичай ризиком неповернення і банківським відсотком;

забудовник – пропонує на ринку і отримує фінансування на новий продукт "зелену" нерухомість, в якому енергоефективні технології та альтернативна енергетика сприяють зниженню витрат власника на утримання споруд;

банк – акумулює кошти, зокрема, від Євросоюзу і перерозподіляє їх на користь "зелених" проектів, стимулюючи забудовників і потенційних власників до взаємодії, а також отримує стабільний грошовий потік і знижує ризик неповернення кредитів;

сертифікуюча організація – створює спільне середовище, проводить сертифікацію учасників, технологій, матеріалів на відповідність "зеленим" стандартам і видає сертифікати власникам побудованих будинків. Досвід 1,6 млн домогосподарств США і Канади свідчить, що для господарів цей сертифікат є цінним, оскільки на ринку нерухомості такі будівлі стоять на 9% вище, ніж традиційні подібної площі.

За словами Олександри Гуменюк, директора "Європейсько-українського енергетичного агентства", зараз в Україні для впровадження підходу "Зелений дім" йде пошук партнерів серед банків і забудовників, оцінюються ризики і ведуться переговори про розмір відсотка за "зелений" кредит.

Для успішної реалізації проекту потрібна активна участь Євросоюзу у фінансуванні (не менше 60% від необхідного обсягу ресурсів), а також умова, щоб встановлений іпотечний відсоток був нижчим, ніж існуючі на "теплі" кредити (Укргазбанк - 19.90% річних, Ощадбанк - 17.99% річних). Тоді наші співгромадяни, забудовники і банки зможуть створити "зелене" партнерство і скористатися інноваційною пропозицією "Зелена іпотека".

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