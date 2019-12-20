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20 декабря • обновлено в 11:57
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"Стоило нам миллиарды!" Маркарова обвинила "зеленую" энергетику в ударе по бюджету

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Утвержденные Верховной Радой Украины в декабре 2018 года льготы на ввоз оборудования для объектов возобновляемой энергетики стали причиной нынешнего недовыполнения доходов таможни.

Об этом во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде заявила глава Министерства финансов Оксана Маркарова, сообщает OBOZREVATEL. По ее словам, из-за этого бюджет лишился 9 млрд гривен.

"Стоило нам миллиарды!" Маркарова обвинила "зеленую" энергетику в ударе по бюджету

golapravda.blog

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"В декабре 2018 года была внесена поправка, которая предоставила правку, которая не была учтена в бюджете на ввоз оборудования для альтернативной энергетики. Мы уже видим сейчас, как эта льгота стоила нам 9 млрд недополученных денег", – заявила чиновница.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в 2020 году правительство Украины планирует выделить 1,6 млрд грн на стимулирование энергоэффективности и 400 млн грн на "теплые кредиты" для населения.

Впоследствии энергетики озвучили прогноз, согласно которому в 2020 году "зеленые" технологии могут занять 11% рынка генерации электроэнергии Украины, что потребует дополнительно 16 млрд грн на выплаты по "зеленым" тарифам.

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Автор
Алекс Шухарт
Персона
Оксана Маркарова
Место
Украина
Теги
Green Oboz возобновляемая энергия альтернативная энергетика Кабинет министров Украины
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Украине нужен экономический прорыв, но пока у них прорывает только канализацию... ____
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Смешно -- где xoxлы, а где зеленая энергетика. Комедию можно снять: "Селюки и инновации"
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