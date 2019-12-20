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20 грудня • оновлено в 12:01
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/ Фінанси

"Коштувало нам мільярдів!" Маркарова звинуватила "зелену" енергетику в ударі по бюджету

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Затверджені Верховною Радою України у грудні 2018 року пільги на ввезення обладнання для об'єктів відновлюваної енергетики стали причиною нинішнього недовиконання доходів митниці.

Про це під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді заявила глава Міністерства фінансів Оксана Маркарова, повідомляє OBOZREVATEL. За її словами, через це бюджет втратив 9 млрд гривень.

"Коштувало нам мільярдів!" Маркарова звинуватила "зелену" енергетику в ударі по бюджету

golapravda.blog

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"У грудні 2018 року було внесено поправку, яка надала правку, що не була врахована в бюджеті на ввезення обладнання для альтернативної енергетики. Ми вже бачимо зараз, як ця пільга коштувала нам 9 млрд недоотриманих грошей", – заявила чиновниця.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що у 2020 році уряд України планує виділити 1,6 млрд грн на стимулювання енергоефективності та 400 млн гривень на "теплі кредити" для населення.

Згодом енергетики озвучили прогноз, згідно з яким у 2020 році "зелені" технології можуть охопити 11% ринку генерації електроенергії України, що потребує додаткових 16 млрд грн на виплати із "зелених" тарифів.

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Автор
Алекс Шухарт
Особа
Оксана Маркарова
Місце
Україна
Теги
Green Oboz відновлювальна енергія Альтернативна енергетика Кабінет Міністрів України
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Украине нужен экономический прорыв, но пока у них прорывает только канализацию... ____
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Смешно -- где xoxлы, а где зеленая энергетика. Комедию можно снять: "Селюки и инновации"
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