Акції Tesla різко зросли: що стало причиною

Котирування акцій компанії Tesla в ІІІ кварталі 2019 року за підсумками додаткових торгів виросли більш ніж на 20%.

Про це повідомляє профильне видання Teslarati. У компанії вже заявили, що вихід нових моделей може вплинути на рентабельність.

Ілон Маск на відкритті заводу Gigafactory в Китаї

Видання зазначає, що капіталізація компанії з початку 2019 року впала приблизно на 23%, при цьому чистий прибуток Tesla в липні-вересні склав $143 млн, або $1,82 на акцію за аналогічний період минулого року. Без урахування разових доходів і витрат показник знизився до $1,91 на акцію з $3,02 на акцію.

При цьому в компанії Ілона Маска повідомили про виручку $6,3 млрд за третій квартал. Аналітики, опитані FactSet, очікували, що Tesla повідомить, нибіто продажі в третьому кварталі складуть $6,45 млрд, у той час як Estimize поставив Tesla трохи оптимістичніше – $6,60 млрд.

"Ми змогли добитися великих успіхів в контролі над витратами. Наші операційні витрати зараз знаходяться на найнижчому рівні з початку виробництва Model 3", – заявив Ілон Маск.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як компанія Tesla оголосила, що виробництво нового кросовера Model Y почнеться з випередженням графіка, на початку літа 2020 року.

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