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В Украине с полок магазинов исчезнет бытовая техника: что решил Кабмин

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Кабинет министров Украины принял 10 технических регламентов для списка электротоваров.

Об этом сообщает правительственный портал. Данным документом внедряют стандарты энергоэффективности европейского образца, благодаря чему с рынка будут убраны товары, которые неэффективно используют электроэнергию.

Украинцы смогут покупать и пользоваться энергоэффективным оборудованием, что позволит уменьшить расходы на коммунальные услуги.

Экодизайн утвержден для:

  • духовых шкафов, варочных поверхностей и кухонных вытяжек

  • ламп ненаправленного излучения

  • посудомоечных машин

  • водонагревателей и баков-аккумуляторов

  • компьютеров и компьютерных серверов

  • люминесцентных и газоразрядных ламп

  • кондиционеров

  • телевизоров

  • офисного оборудования

  • стиральных машин

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Ввели 10 технических регламентов для техники

Ввели 10 технических регламентов для техники

Принятое нововведение определяет минимальные стандарты энергоэффективности. Это поможет экономить электроэнергию при использовании перечисленных электроприборов.

Регламент подготовлен Государственным агентством по энергоэффективности и энергосбережению Украины. "Внедряя системы экодизайна, мы выполняем международные обязательства и имплементируем 125-ю Директиву ЕС", – процитировала пресс-служба главу ведомства Сергея Савчука.

Накануне, как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров изменил порядок выплаты жилищных субсидий в Украине, теперь получатель сможет самостоятельно выбрать банк, в котором ему удобно получать выплаты.

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Темы
Жизнь в стиле эко Энергоэффективность
Место
Украина
Теги
Экология Green Oboz
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