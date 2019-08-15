В Україні з полиць магазинів зникне побутова техніка: що вирішив Кабмін

Кабінет міністрів України прийняв 10 технічних регламентів для списку електротоварів.

Про це повідомляє урядовий портал. Цим документом впроваджують стандарти енергоефективності європейського зразка, завдяки чому з ринку будуть прибрані товари, які неефективно використовують електроенергію.

Українці зможуть купувати і користуватися енергоефективним обладнанням, що дозволить зменшити витрати на комунальні послуги.

Екодизайн затверджений для:

духових шаф, варильних поверхонь і кухонних витяжок

ламп ненаправленного випромінювання

посудомийних машин

водонагрівачів і баків-акумуляторів

комп'ютерів і комп'ютерних серверів

люмінесцентних і газорозрядних ламп

кондиціонерів

телевізорів

офісного обладнання

пральних машин

Ввели 10 технічних регламентів для техніки

Прийняте нововведення визначає мінімальні стандарти енергоефективності. Це допоможе економити електроенергію при використанні перерахованих електроприладів.

Регламент підготовлений Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України. "Впроваджуючи системи екодизайну, ми виконуємо міжнародні зобов'язання і імплементуємо 125-ю Директиву ЄС", – процитувала прес-служба голаву відомства Сергія Савчука.

Напередодні, як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів змінив порядок виплати житлових субсидій в Україні, тепер одержувач зможе самостійно вибрати банк, в якому йому зручно отримувати виплати.

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