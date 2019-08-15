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/ Енергоефективність

В Україні з полиць магазинів зникне побутова техніка: що вирішив Кабмін

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Кабінет міністрів України прийняв 10 технічних регламентів для списку електротоварів.

Про це повідомляє урядовий портал. Цим документом впроваджують стандарти енергоефективності європейського зразка, завдяки чому з ринку будуть прибрані товари, які неефективно використовують електроенергію.

Українці зможуть купувати і користуватися енергоефективним обладнанням, що дозволить зменшити витрати на комунальні послуги.

Екодизайн затверджений для:

  • духових шаф, варильних поверхонь і кухонних витяжок

  • ламп ненаправленного випромінювання

  • посудомийних машин

  • водонагрівачів і баків-акумуляторів

  • комп'ютерів і комп'ютерних серверів

  • люмінесцентних і газорозрядних ламп

  • кондиціонерів

  • телевізорів

  • офісного обладнання

  • пральних машин

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Ввели 10 технічних регламентів для техніки

Ввели 10 технічних регламентів для техніки

Прийняте нововведення визначає мінімальні стандарти енергоефективності. Це допоможе економити електроенергію при використанні перерахованих електроприладів.

Регламент підготовлений Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України. "Впроваджуючи системи екодизайну, ми виконуємо міжнародні зобов'язання і імплементуємо 125-ю Директиву ЄС", – процитувала прес-служба голаву відомства Сергія Савчука.

Напередодні, як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів змінив порядок виплати житлових субсидій в Україні, тепер одержувач зможе самостійно вибрати банк, в якому йому зручно отримувати виплати.

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Теми
Життя в стилі еко Енергоефективність
Місце
Україна
Теги
Екологія Green Oboz
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Исаев Максим
Исаев Максим
Потомкам шумеров бытовая техника не нужна (слишком дорого стОит!). Тазик со стиральной доской, вода из колодца, сортир на улице... Экологично!
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