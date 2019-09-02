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2 вересня • оновлено в 11:30
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У Гончарука поєднали два міністерства: названа причина

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У Кабінеті міністрів повідомили причину, по якій уряд вирішив об'єднати Міністерства екології та енергетики.

За даними глави міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища Олексія Оржеля, два відомства об'єднали, щоб уникнути конфлікту між структурами і забезпечити в енергетичній сфері політику, яка буде наносити найменшу шкоду навколишньому середовищу, повідомляє видання Громадське.

Міністр енергетики та екології Олексій Оржель

Міністр енергетики та екології Олексій Оржель

liga.net

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"Таку логіку ми заклали для зміни погляду на питання екології, захисту навколишнього середовища та енергетики. Ми розуміємо, що з огляду на сформовані світові тенденції ми не можемо і далі залишати конфлікт на рівні міністерств, і повинні забезпечити формування політики максимально комплексно", - заявив Оржель.

За його словами, в новому міністерстві питання екології не відійдуть на другий план: в числі пріоритетів роботи Оржель назвав впровадження енергоефективних заходів та зменшення обсягів викидів парникових газів традиційними електростанціями.

"Ми будемо докладати всіх зусиль для того, щоб людина могла дозволити платити за тарифами. Тому ми закладаємо енергоефективність одним з наших пріоритетів", - додав Оржель.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, що українцям презентували новий Кабінет міністрів, в якому кількість віце-прем'єрів скоротили з шести до двох, частину міністерств закрили, а для самого молодого члена уряду створили нове відомство.

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Теми
Екологія в Києві План дій Кабміну
Особа
Олексій Оржель
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України Міністерство енергетики та вугільної промисловості України Міністерство екології та природних ресурсів України
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70rus xxx
70rus xxx
Короче,власть отдали энергетикам,а экологи так,на подхвате будут.Замечательное решение.
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