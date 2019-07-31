Tesla встановила приголомшливий рекорд: як вплине на Україну

Tesla Energy встановила новий рекорд в накопиченны енергії за останні 3 місяці. Подальше зростання темпів випуску наблизить потрапляння енергозберігаючих пристроїв від Tesla в Україну.

У 2-му кварталі 2019 року Tesla Energy збільшила обсяг випущених накопичувачів електроенергії на 81%. При цьому Tesla встановила за ці 3 місяці 415 МВт*год зберігаючих потужностей, пише Еlectrek.

Всього в світі системи зберігання енергії від Tesla розміщені в 50 000 точках. Йдеться про системи Powerwall і Powerpack.

До речі, в Україні поки немає жодного пристрою Powerwall. Як розповів кореспонденту OBOZREVATEL співзасновник Tesla Club Ukraine Назар Шимона-Давида, попит на пристрої настільки великий в США, що навіть до Європи постачання обмежене і купити їх можна, лише постоявши в черзі. На думку експерта, причина такої популярності девайса – в його ринковій перевазі перед конкурентами, зокрема за критерієм ціна/якість. Судячи з квартального звіту Tesla, компанія збирається нарощувати темпи виробництва Powerwall, що є гарною новиною для українського споживача.

Протягом декількох років у Tesla не було такого зростання у випуску систем Powerwall. Причина – обмежені поставки акумуляторних елементів.

Але за кілька останніх місяців Panasonic, яка поставляє акумулятори для Tesla, збільшила свою виробничу потужність на "Gigafactory 1" з 23 до 28 ГВт*год на рік. Завдяки цьому Tesla змогла збільшити як виробництво Tesla Model 3, так і виробництво накопичувачів Powerwalls і Powerpacks.

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Щодо напрямку сонячної енергетики - тут Tesla показала спад. Обсяг встановлених компанією фотоелектричних систем в минулому кварталі знизився до 29 МВт.

Коли в 2016 році Tesla купила SolarCity, остання була найбільшим виробником сонячних батарей в світі, але при цьому працювала зі збитками протягом усього часу існування. Tesla змінили бізнес-модель свого "сонячного" підрозділу, щоб вивести його зі збитків. Але в результаті знизилися не тільки обсяги випуску, а й фінансові показники цього напрямку.

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