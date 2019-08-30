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Як заощадити за допомогою енергоефективності: ТОП лайфхаков

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Гарна новина для малого бізнесу при переході на енергоефективність полягає у тому, що він не вимагає значних витрат. При цьому невеликі вкладення дадуть шанс просунутися і закріпитися на ринку.

Як досягнути економії енергії і матеріальних ресурсів – тепла, води, електрики, палива, матеріалів?

Покращити теплоізоляцію приміщень – поміняти вікна (від 5500 грн за вікно), двері (від 5500 грн за штуку), утеплити стіни (від 500 грн за кв.м), дах (утеплення покрівлі від 100 грн/кв.м), цоколь (від 6000 грн для куб. метра ізолятора для площі до 100 кв.м).

Подбати про автономне джерело тепла – у залежності від потреби встановити котел (наприклад, пелетний – від 7900 грн) або автономний тепловий пункт.

Встановити радіатори (від 116 грн/секція) з терморегулятором (від 190 грн за штуку).

Впровадити систему рекуперації повітря, яка дозволяє використовувати для нагріву вхідного повітря тепло вихідного.

Модернізувати освітлення – замінити лампи розжарювання на світлодіодні світильники, встановити датчики руху (топ-продажів – 167 грн).

Зменшити витрати води через установку сенсорних змішувачів (від 5000 грн)

Провести теплоізоляцію труб для уникнення зниження температури теплоносія (від 72 грн/кв.м).

Встановити багатотарифні лічильники (від 2399 грн) та організувати технологічний процес в нічний час.

Енергоефективність

Енергоефективність

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Це посильні витрати, які можна розподілити в часі – на рік, два, три, найбільш оптимальним для бізнесу чином.

Покроковий графік робіт допоможе контролювати процес і досягти запланованих цілей. Окупність за окремими складовими складе від кількох місяців – до декількох років. У цілому, комплекс заходів окупитися протягом 3-5 років при прибутковості бізнесу 15-20%.

Наступним рівнем впровадження енергоефективності стане реалізація проектів відновлюваних джерел та альтернативної енергетики – установка сонячної/вітрогенераторної/біогазової станції, геотермальної установки.

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