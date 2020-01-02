Уничтожение океана: найдены основные источники "грязного" пластика

Основными источниками загрязнения океана пластиком являются Вьетнам, Египет, Индонезия, Китай, Филиппины, Шри-Ланка, Таиланд и Малайзия.

Об этом сообщает Bloomberg. Издание отмечает, что на эти страны приходится 63% всего объема пластика, который попадает в океан..

Пластиковые отходы bloomberg.com

Больше всего экологи критикуют Китай, который обвиняют в ухудшении экологического состояния океана. Кроме того, осуждению активистов также подверглась государственная программа страны, в рамка которой КНР прекратила с 1 января принимать переработанные пластиковые отходы, создаваемые другими странами.

При этом ответственность за усугубление кризиса с загрязнением лежит не только на правительстве Китая, считают активисты. Мусор в океане появляется "благодаря" деятельности населения стран Азии, которое не имеет доступа к системам раздельного сбора мусора, современным свалкам и сжиганию отходов.

"Появление "мусорного бума" почти всегда является результатом двух взаимосвязанных явлений: урбанизации и роста доходов. Сельские жители, переезжающие в город, переходят от покупки неупакованных товаров к покупке вещей (особенно продуктов питания), завернутых в пластик. Когда их доходы растут, их покупки увеличиваются. Такой рост потребления почти никогда не сопровождается расширением сбора и вывоза мусора. Поэтому любой прогресс в сокращении пластика в океане должен начинаться с сортировки мусора и сжигании отходов", – отмечает издание.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как международный проект Ocean Cleanup создал автономную плавучую установку для сбора океанического мусора.

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