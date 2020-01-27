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27 січня • оновлено в 16:43
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/ Екологія

Війна проти пластику: в Білорусі відмовилися від "шкідливого" посуду

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Уряд Білорусі ухвалив постанову, яка передбачає обмеження на використання пластикового посуду з 2021 року.

Зокрема, під заборону потраплять деякі види полімерних матеріалів у вигляді упаковки, пише "Білорусь Сьогодні". Крім того, з 1 квітня 2020 року в країні істотно збільшать збір за пластикову упаковку та полімерні вироби від виробників.

Пластикові пляшки

Пластикові пляшки

veolia.co.uk

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"Заборона торкнеться пластикових ємностей для пива і безалкогольних напоїв обсягом півтора, два і п'ять літрів. Вода, газовані напої і пиво у пластиковій тарі ємністю півтора і два літри зникнуть з магазинів до кінця нової п'ятирічки, а то й раніше", – заявив заступник глави головного управління регулювання поводження з відходами, біологічного та ландшафтного різноманіття Міністерства природних ресурсів і охорони навколишнього середовища Білорусі Вадим Демко.

Для здійснення цього кроку Білорусі необхідно внести зміни в технічні регламенти, відзначають в уряді. Зокрема, Рада міністрів республіки прийняла постанову, якою затверджується план поетапного переходу на екологічну упаковку і передбачає обмеження на використання пластику з 2021 року.

"В даний час опрацьовується з зацікавленими органами держуправління перелік полімерної упаковки, яка буде заборонена до використання. Сподіваємося, що перелік буде вже в першій половині цього року", – відзначили в профільному міністерстві.

В рамках відмови від пластикового посуду і упаковки в уряді також обговорюють можливість використання багаторазової упаковки.

"У великих торгових об'єктах вже є альтернатива одноразовим поліетиленовим пакетам, там відбувається поетапне заміщення полімерної упаковки. Будемо прагнути до 100% заміщення, але про терміни поки говорити рано", – заявив Демко.

Раніше OBOZREVATEL писав, що основними джерелами забруднення океану пластиком є В'єтнам, Єгипет, Індонезія, Китай, Філіппіни, Шрі-Ланка, Таїланд і Малайзія.

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Автор
Алекс Шухарт
Місце
Білорусь
Теги
Green Oboz Екологія
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
МОЛОДЦЫ СЯБРЫ!
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