В Украине забили тревогу из-за массовой вырубки Карпат: выводы экологов

В Украине активисты и экологи заявляют, что работники гослесничеств и "черные лесорубы", прикрываясь документами на вырубку сухостоя, уничтожают здоровые леса Карпат. Это может привести к настоящему экологическому бедствию.

При общей площади украинского леса почти в 10 млн гектаров, карпатский лес – это 2,2 млн га. Однако лесоводы утверждают, что причиной, которая губит карпатские ели, является еще и глобальное потепление, поэтому лесам необходима санитарная вырубка, пишет "КП в Украине".

"Не знаю, кому выгодно распространять информацию о том, что в наших Карпатах идут массовые вырубки, это неправда", – отрицает Степан Папарыга, лесничий Говерлянского лесничества в Раховском районе Закарпатья.

Лес в Карпатах оказался на грани исчезновения

По его словам, Карпаты еще и усыхают: не один-два десятка деревьев, а почти 19 тысяч гектаров пораженных лесов в Закарпатской и Ивано-Франковской областях. В основном это касается хвойной породы деревьев, а одной из причин якобы называют повышение температуры воздуха примерно на один градус.

"Зима была малоснежной, весной же было не так много осадков, как надо бы для леса. В результате ель сохнет", – говорит Папарыга.

Он утверждает, что дерево не получает необходимого количества влаги и становится легкой добычей для вредителей. А так как зимы в последние годы малоснежные и без морозов, то насекомые прекрасно себя чувствуют, активно размножаются и "точат" древесину карпатских елок.

Масштабы вырубки леса в Карпатах WWF Ukraine

Лесничий заверяет, что они осуществляют санитарные рубки и вырезают только насаждения хозяйственного назначения, которые есть в каждом лесничестве. А еще так называемый "спелый" лес, где деревья уже переходят в стадию отмирания.

Масштабы вырубки леса в Карпатах WWF Ukraine

Со своей стороны активисты и экозащитники утверждают, что с санитарной вырубкой леса в Украине не все так честно. Ведь, поясняют они, прикрываясь этим видом деятельности и документами из Министерства экологии, любой лесхоз может незаконно рубить здоровый лес.

"Это и делают полным ходом, ведь лесная отрасль у нас насквозь коррумпирована. Как лес рубили, так и рубят. Больными деревьями лесоводы прикрываются. И если попросить показать документы – покажут, потому что, понятное дело, все договорено. А знаете, чем руководствуются при рубке леса? Уже надоевшей поверхностной фразой "усыхание деревьев", – рассказывает украинец Орест, который несколько лет проработал в одном из лесхозов, а теперь занимается защитой лесов.

Масштабы вырубки леса в Карпатах WWF Ukraine

Он утверждает, что начальство лесхозов перекладывает свою вину за рубку леса только на вредителей и глобальное потепление. Именно это указано в большинстве документов, которые разрешают вырубку.

"Все вроде бы законно: поехали, срубили, поставили клеймо на пне и чип на колоду, древесину продали (часть – официально, остальное – нелегально), деньги получили. Вот и все. А деньги в лесу "крутятся" большие. Так, за кубометр дуба – от 7 тысяч просят, за кубометр ели – от 3 тысяч грн. Все зависит от качества древесины, на что она пойдет –дрова или мебель. Представьте: ежегодно в Украине вырубают 40-50 тысяч гектаров леса. А лишь один гектар Карпат дает, по самым грубым подсчетам, 400 кубометров древесины. Получается, что с гектара леса можно получить миллион гривен", – поясняет Орест.

При этом он подчеркнул, что спасать нужно не только Карпаты, поскольку в горах вырубки идут не в таких масштабах, как, например, на Полесье.

Выводы экспертов

А вот эколог Андрей Смалий напомнил, что в ноябре прошлого года президент Владимир Зеленский подписал закон, который представили как запрет сплошной вырубки лесов в Карпатах, но к этому документу у специалистов возникло много вопросов, в том числе и по санитарной вырубке.

Согласно закону, теперь ее проводить разрешается в случаях повреждения деревьев вредителями, после буреломов и ветровалов в высокогорных (выше 1100 метров) лесах, там, где насаждения защищают берега и селеопасные участки.

"То есть деревья защищали склоны таких опасных участков гор, а теперь их можно рубить "пачками". Что будет после такой санитарной вырубки? Наводнения и селевые потоки при хорошем дожде. Не спорю, санитарная вырубка лесу необходима. Но подчеркну, что она должна быть постепенной, с интервалом до 20 лет, за которые успеет подрасти молодняк. А не сплошной, такой, что остаются "лысые" участки в лесах", – констатирует Смалий.

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