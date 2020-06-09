В Україні почали бити на сполох через масову вирубку Карпат: висновки екологів

В Україні активісти та екологи заявляють, що працівники держлісництв і "чорні лісоруби", прикриваючись документами на вирубку сухостою, знищують здорові ліси Карпат. Це може призвести до справжнього екологічного лиха.

За загальної площі українського лісу майже в 10 млн гектарів, карпатський ліс – це 2,2 млн га. Однак лісівники стверджують, що причиною, яка губить карпатські ялини, є ще і глобальне потепління, тому лісу необхідна санітарна вирубка, пише "КП в Україні".

"Не знаю, кому вигідно поширювати інформацію про те, що в наших Карпатах йдуть масові вирубки, це неправда", – заперечує Степан Папарига, лісничий Говерлянського лісництва у Рахівському районі Закарпаття.

Ліс у Карпатах опинився на межі зникнення

За його словами, Карпати ще й всихають: не один-два десятка дерев, а майже 19 тисяч гектарів уражених лісів у Закарпатській та Івано-Франківській областях. В основному це стосується хвойної породи дерев, а однією з причин нібито називають підвищення температури повітря приблизно на один градус.

"Зима була малосніжною, навесні ж було не так багато опадів, як треба було б для лісу. В результаті ялина сохне", – говорить Папарига.

Він стверджує, що дерево не отримує необхідної кількості вологи і стає легкою здобиччю для шкідників. А оскільки зими в останні роки малосніжні й без морозів, то комахи прекрасно себе почувають, активно розмножуються і "точать" деревину карпатських ялинок.

Масштаби вирубки лісу в Карпатах WWF Ukraine

Лісничий запевняє, що вони здійснюють санітарні рубки і вирізують тільки насадження господарського призначення, які є в кожному лісництві. А ще так званий "стиглий" ліс, де дерева вже переходять на стадію відмирання.

Масштаби вирубки лісу в Карпатах WWF Ukraine

Зі свого боку активісти і екозахисники стверджують, що із санітарної вирубкою лісу в Україні не все так чесно. Адже, пояснюють вони, прикриваючись цим видом діяльності і документами з Міністерства екології, будь-який лісгосп може незаконно рубати здоровий ліс.

"Це і роблять повним ходом, адже лісова галузь у нас наскрізь корумпована. Як ліс рубали, так і рубають. Хворими деревами лісівники прикриваються. І якщо попросити показати документи – покажуть, бо, зрозуміло, все домовлено. А знаєте, чим керуються під час рубки лісу? Вже обридлою поверхневою фразою "всихання дерев", – розповідає українець Орест, який декілька років пропрацював в одному з лісгоспів, а тепер займається захистом лісів.

Масштаби вирубки лісу в Карпатах WWF Ukraine

Він стверджує, що керівництво лісгоспів перекладає свою вину за рубку лісу тільки на шкідників і глобальне потепління. Саме це зазначено в більшості документів, які дозволяють вирубку.

"Все начебто законно: поїхали, зрубали, поставили клеймо на пні і чіп на колоду, деревину продали (частину – офіційно, решту – нелегально), гроші отримали. Ось і все. А гроші в лісі "крутяться" великі. Так, за кубометр дуба – від 7 тисяч просять, за кубометр ялини – від 3 тисяч грн. Все залежить від якості деревини, на що вона піде – дрова або меблі. Уявіть: щорічно в Україні вирубують 40-50 тисяч гектарів лісу. А лише один гектар Карпат дає, за грубим підрахунком, 400 кубометрів деревини. Виходить, що з гектара лісу можна отримати мільйон гривень", – пояснює Орест.

Водночас він підкреслив, що рятувати треба не тільки Карпати, оскільки в горах вирубки йдуть не в таких масштабах, як, наприклад, на Поліссі.

Висновки експертів

А ось еколог Андрій Смалій нагадав, що в листопаді минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон, який представили як заборону суцільної вирубки лісів у Карпатах, але до цього документа у фахівців виникло багато запитань, зокрема, й щодо санітарної вирубки.

Відповідно до закону, тепер її проводити дозволяється у випадках пошкодження дерев шкідниками, після буреломів і вітровалів у високогірних (вище 1100 метрів) лісах, там, де насадження захищають береги і селенебезпечні ділянки.

"Тобто дерева захищали схили таких небезпечних ділянок гір, а тепер їх можна рубати "пачками". Що буде після такої санітарної вирубки? Повені і селеві потоки під час хорошого дощу. Не сперечаюся, санітарна вирубка лісу необхідна. Але підкреслю, що вона повинна бути поступовою, з інтервалом до 20 років, за які встигне підрости молодняк. А не суцільною, такою, що залишаються "лисі" ділянки в лісах", – констатує Смалій.

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