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2 січня • оновлено в 13:30
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Знищення океану: знайдено основні джерела "брудного" пластику

1.6т
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Основними джерелами забруднення океану пластиком є В'єтнам, Єгипет, Індонезія, Китай, Філіппіни, Шрі-Ланка, Таїланд і Малайзія.

Про це повідомляє Bloomberg. Видання зазначає, що на ці країни припадає 63% всього обсягу пластику, який потрапляє до океану.

Пластикові відходи

Пластикові відходи

bloomberg.com

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Очистити океан від пластику: названий спосіб

Найбільше екологи критикують Китай, який звинувачують у погіршенні екологічного стану океану. Крім того, осуду активістів також піддалася державна програма країни, в рамка якої КНР припинила з 1 січня приймати перероблені пластикові відходи, створювані іншими країнами.

Водночас відповідальність за збільшення кризи із забрудненням лежить не тільки на уряді Китаю, вважають активісти. Непотріб в океані з'являється "завдяки" діяльності населення країн Азії, яке не має доступу до систем роздільного збору сміття, сучасних звалищ і спалювання відходів.

"Поява "сміттєвого буму" майже завжди є результатом двох взаємопов'язаних явищ: урбанізації та зростання доходів. Сільські жителі, які переїжджають до міста, переходять від купівлі незапакованих товарів до придбання речей (особливо продуктів харчування), загорнутих у пластик. Коли їхні доходи зростають, то витрати збільшуються. Таке нарощування споживання майже ніколи не супроводжується розширенням збору й вивезення сміття. Тому будь-який прогрес у скороченні пластику в океані має починатися із сортування сміття та спалювання відходів", – зазначає видання.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як міжнародний проєкт Ocean Cleanup створив автономну плавучу установку для збору океанічного сміття.

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Автор
Алекс Шухарт
Місце
Китай
Тег
Екологія
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