Китай відчув на собі несподіваний результат ажіотажу навколо коронавируса

Спалах коронавируса COVID-19 в Китаї крім численних смертей, карантину, економічного спаду і паніки спровокував значне зростання медичних відходів.

Про це повідомляє "Супутник Вірменія". Видання відзначає, що в першу чергу "сміттєвий ажіотаж" проявився в кількості використаних масок для обличчя.

armeniasputnik.am

У лютому Китай виробляв в середньому 116 мільйонів хірургічних масок в день – в 12 разів більше, ніж в попередні місяці. За один тільки день, 24 лютого, в Ухані було зібрано 200 тонн мед. відходів.

Для порівняння, за весь 2018 рік у епіцентрі епідемії було утворено лише 17 000 тон. Проблема посилюється тим, що далеко не у всіх країнах (включаючи і сам Китай) вистачає виробничих потужностей для утилізації подібних відходів.

Мається на увазі, що маски і інша захисний одяг повинні бути спочатку стерилізовані, а потім спалені при високій температурі. Весь процес повинен відбуватися не на звичайних сміттєспалювальних заводах для побутового сміття, а на спеціальних підприємствах з обробки мед. відходів – недолік таких установок зараз відчувається особливо гостро.

"Зараз кількість викинутих лицьових масок вже обчислюється не мільйонами, а мільярдами. І це стало серйозним головним болем для влади країни", – пише видання.

Раніше OBOZREVATEL писав, що спалах коронавируса в Китаї може в майбутньому стати причиною зростання цін на сонячні панелі, оскільки виробники відчувають нестачу сировини через простій виробничих підприємств.

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