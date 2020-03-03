Грету Тунберг в Європі звинуватили в лицемірстві і знищенні екології

Британські екологічні активісти в Брістолі знищили зелені насадження під час акції протесту проти зміни клімату. Серед учасників була шведська активістка Грета Тунберг.

Понад 15 тисяч людей, які прийшли на мітинг Bristol Youth Strike 4 Climate, перетворили газон перед будівлею Коледж Грін на болото, пише BBC. Тепер організаторів мітингу звинувачують в лицемірстві і вимагають від них компенсувати завдані місту збитки.

Стан газону перед акцією протесту bbc.com

Наслідки акції протесту для зелених насаджень bbc.com

Через дощ тисячі відвідувачів мітингу мимоволі перетворили більшу частину газону на бруд, що викликало обурення у місцевих жителів. Щоб відновити зелену зону, місцеві жителі почали вимагати компенсацію в 20 тисяч фунтів (майже 635 тисяч гривень). У відповідь організатори оголосили про публічний збір грошей за допомогою краудфандінга, і за декілька днів зібрали 14500 фунтів (близько 462 тисячі гривень).

Учасники акції протесту bbc.com

У соціальних мережах думки розділилися: одні коментатори звинувачували в інциденті дощ, інші звинувачували учасників протесту і Грету Тунберг, яка брала участь в мітингу. "Сотні людей, які говорять про загибель нашої планети, в кінцевому рахунку знищують зелені насадження", – зазначив один з місцевих жителів Гевін Маунтджой.

У відповідь один з організаторів заходу, Кай Дамані, заявив, що "люди зробили все можливе в цих умовах". "Коли ви дивитеся на Коледж Грін зараз, велика частина його повністю коричнева, але є місця, де квіти абсолютно незаймані, це показує, що люди дійсно піклуються про дику природу", – зазначив активіст".

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Грета Тунберг потрапила в скандал після поїздки в салоні першого класу.

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