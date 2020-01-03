Bentley розповіла про створення люксового електромобіля: що відомо

Керівництво компанії Bentley анонсувало створення свого першого електромобіля до 2025 року.

Про це повідомляє Engadget. Видання зазначає, що люксове авто швидше за все отримає твердотільний акумулятор.

Концепт електромобіля Bentley EXP 100 GT bentleymotors.com

За словами виконавчого директора компанії Адріана Холмарка, в майбутньому електрифікація авто зіграє ключову роль у долі автовиробника. При цьому глава Bentley визнається, що поки керівництво концерну ще точно не знає, яким саме буде майбутній електрокар.

"Не можна просто так взяти будь-яке авто з тих, що вже були створені, і перетворити його в електромобіль, додавши акумулятори. Це вимусить піти на компроміс з точки зору ефективності та запасу ходу машини. Наша задача – зробити не просто електричний Bentley, а створити авто, яке буде відповідати репутації нашої компанії", – підкреслив Холмарк.

За його словами, перший електрокар компанії повинен "поєднувати потужність і прийнятний запас ходу". При цьому Холмарк визнається – перший електромобіль компанія зможе випустити не раніше 2025 року, оскільки в даний момент на ринку немає прийнятного рішення серед акумуляторів необхідного розміру і ємності.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Росії електромобіль "Монарх" не доїхав до власної презентації, причому згодом журналісти взагалі висловили сумніви в його існуванні.

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