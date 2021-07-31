В Великобритании тюлень вылез на падлборд, и присутствие туристов его совсем не смущало. Фото

24-летняя Рэйчел Тауэрс вместе со своим другом Сэмом Боллом отправилась кататься на падлборде в гавани Пула, и во время активного отдыха их ждал удивительный сюрприз. Дружелюбный тюлень решил составить им компанию, когда взобрался на доску и провел там около часа.

Девушка изначально испугалась от неожиданности, увидев морского котика рядом с собой. Он залез на падлборд, чтобы "лениво позагорать", как высказалась позднее жительница Британии. Об этом сообщает издание Daily Mail (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Кроме того, у Рэйчел и ее друга появились опасения по поводу того, что животное может повредить доску своими острыми когтями, но ничего такого не произошло.

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"Когда тюлень забрался на мою доску, то она так сильно начала трястись. Это от слишком большого веса животного. Наш новый друг просто как бы скользнул и вскарабкался совсем рядом со мной, так что все его тело оказалось вне воды. Он просто сидел какое-то время и даже зевал в какой-то момент. Признаюсь, я немного испугалась, когда увидела все его зубы", – рассказала девушка о пережитом опыте.

Затем тюлень пригнул с доски Рэйчел, немного поплавал и запрыгнул на доску Сэма.

"Я никогда не испытывал ничего подобного!" – сказал парень после этого.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в парке развлечений Нью-Джерси девочка-подросток столкнулась с неприятной ситуацией. В тот момент, когда она каталась на одном из аттракционов, в нее на огромной скорости врезалась чайка.