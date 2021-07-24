В девочку на огромной скорости врезалась чайка: этот момент попал на видео

В парке развлечений Нью-Джерси девочка-подросток столкнулась с неприятной ситуацией. В тот момент, когда она каталась на одном из аттракционов, в нее на огромной скорости врезалась чайка.

Этот момент засняли камеры наблюдения и видео стало вирусным в сети. Произошел инцидент в парке развлечений Уайлдвуд. Девочка вместе со своей подругой выбрала аттракцион, который подбрасывает вверх со скоростью в 75 миль в час (более 120 километров в час). Об этом сообщает издание Daily Star (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

В тот момент, когда карусель поднялся вверх, в лицо девочки влетела чайка. Она не растерялась и спустя несколько секунд сбросила птицу подальше от себя резким движением руки. От травм девочку спасла специальная защитная конструкция.

Видео дня

Подруга, сидящая в этот момент рядом, ничего не увидела, потому что все ее внимание было занято экстремальным аттракционом.

"Я понимала, что она врежется в меня. Я не знала, что делать, поэтому подождала, пока она перевернется, а потом просто схватила ее и быстро сбросила с себя", – ответила испуганная девочка, когда дала комментарий журналистам.

Кроме того, обе девочки отметили, что больше не будут посещать этот парк развлечений.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на острове Ахилл, который расположен на западном побережье Ирландии, две акулы приблизились к берегу максимально близко. Отдыхающие успели запечатлеть этот невероятный момент на видео.