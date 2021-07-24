В девочку на огромной скорости врезалась чайка: этот момент попал на видео
В парке развлечений Нью-Джерси девочка-подросток столкнулась с неприятной ситуацией. В тот момент, когда она каталась на одном из аттракционов, в нее на огромной скорости врезалась чайка.
Этот момент засняли камеры наблюдения и видео стало вирусным в сети. Произошел инцидент в парке развлечений Уайлдвуд. Девочка вместе со своей подругой выбрала аттракцион, который подбрасывает вверх со скоростью в 75 миль в час (более 120 километров в час). Об этом сообщает издание Daily Star (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).
В тот момент, когда карусель поднялся вверх, в лицо девочки влетела чайка. Она не растерялась и спустя несколько секунд сбросила птицу подальше от себя резким движением руки. От травм девочку спасла специальная защитная конструкция.
Подруга, сидящая в этот момент рядом, ничего не увидела, потому что все ее внимание было занято экстремальным аттракционом.
"Я понимала, что она врежется в меня. Я не знала, что делать, поэтому подождала, пока она перевернется, а потом просто схватила ее и быстро сбросила с себя", – ответила испуганная девочка, когда дала комментарий журналистам.
Кроме того, обе девочки отметили, что больше не будут посещать этот парк развлечений.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на острове Ахилл, который расположен на западном побережье Ирландии, две акулы приблизились к берегу максимально близко. Отдыхающие успели запечатлеть этот невероятный момент на видео.