"С*ка..." Щербаков после Дудя "попал" в стендап Чапаряна

Российский комик Алексей Щербаков засветился в интервью Юрию Дудю, благодаря чему стал объектом для бурного обсуждения общественности.

По этому поводу о нем составили язвительную шутку для стендапа.

Стоит заметить, что интервью "вДудь" вышло вечером 28 января, и уже к следующему утру собрало почти 3 миллиона просмотров, что весьма недурственно для резидента Stand Up.

Смотрите видео онлайн:

На фоне резко возросшей популярности 31-летнего комика в сети предположили, как могли бы пошутить о нем его коллеги, в частности, юморист Артур Чапарян.

"После интервью Щербакова у Дудя, когда я еду в вагоне метро по тоннелю, смотрю в окно и вижу все эти кабели, провода, и думаю: Щербаков... А рядом в вагоне едут его бывшие коллеги, также смотрят в окно и думают: Щербаков... С*ка...", - говорится в самом рейтинговом комментарии.

Стоит заметить, что до успеха как комика Щербаков работал монтажником в метрополитене, и именно его карьерный рост обыграли в шутке.

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