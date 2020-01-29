"С*ка..." Щербаков після Дудя "потрапив" в стендап Чапаряна

Російський комік Олексій Щербаков засвітився в інтерв'ю Юрію Дудю, завдяки чому став об'єктом для бурхливого обговорення громадськості.

З цього приводу про нього склали уїдливий жарт для стендапа.

Варто зауважити, що інтерв'ю "вДудь" вийшло ввечері 28 січня, і вже до наступного ранку зібрало майже 3 мільйони переглядів, що дуже непогано для резидента Stand Up.

Дивіться відео онлайн:

На тлі різкого підвищення популярності 31-річного коміка в мережі припустили, як могли б пожартувати про нього його колеги, зокрема, гуморист Артур Чапарян.

"Після інтерв'ю Щербакова у Дудя, коли я їду в вагоні метро по тунелю, дивлюся у вікно і бачу всі ці кабелі, дроти, і думаю: Щербаков... А поруч у вагоні їдуть його колишні колеги, також дивляться у вікно і думають: Щербаков... С*ка...", - йдеться в найбільш рейтинговому коментарі.

Варто зауважити, що до успіху як коміка Щербаков працював монтажником в метрополітені, і саме його кар'єрний ріст обіграли в жарті.

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