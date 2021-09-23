Реинкарнация Гитлера: в сети нашли кота с коронными усиками и челкой. Фото

В сети разместили забавный снимок, на котором показали кота, похожего на Адольфа Гитлера. У животного такие же челка и черные усы, как у политического деятеля.

Пользователи сети оценили кадр и оставили множество смешных комментариев под постом. Соответствующее фото опубликовали на странице в Facebook Important Animal Images (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В кадре белоснежный кот стоит возле входа в здание, а на его мордочке виднеются черные усики и челочка. Таким образом животного сравнили с немецким государственным и политическим деятелем – Адольфом Гитлером. Отметим, что диктатор ходил с похожими усами и челкой, причесанной на левую сторону.

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Пользователи сети стали активно комментировать публикацию. Они написали множество забавных фраз под постом.

"Кот, у которого девять жизней…", "Кот австрийского художника", "Его мама остригла ему волосы", "Кадольф – его имя", "Это же Китлер", – шутят люди.

Напомним: в Австрии в родном городе диктатора Адольфа Гитлера Браунау-ам-Инне заметили его двойника. Отмечается, что мужчина выглядит в точности, как Гитлер, и представился людям Харальдом Гитлером.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, жительница валлийского городка Горсайнон Клэр Уолш назвала одного из щенков, которого родила ее собака, Адольфом Гитлером.