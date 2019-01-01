МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Приколы

Продам б/у: немка пыталась избавиться от мужа за 18 евро

505Читать материал на украинском

Женщина под псевдонимом Дорте Л. из Гамбурга написала объявление о продаже мужа б/у, оценив его в 18 евро.

Как сообщает Mirror, немка пожаловалась, что они "больше не принадлежат друг другу", несмотря на 7 лет брака, и она устала от негатива партнера.

"Я хотела бы отказаться от своего мужа. Я рада договориться о цене. Но без обмена. Пожалуйста, присылайте мне запросы на электронную почту", – написала она.

Новости
Потребовалась помощь врачей: звезда ''Таежного романа'' жестоко избил жену

Дорте назвала лот "Мужчина использованный" и предложила обсудить цену. В результате объявление набрало много просмотров, а немка получила массу хороших отзывов. Но конкретных предложений никто не вносил.

Позже она призналась журналистам, что выставила объявление "для развлечения". А муж узнал об этом уже из прессы.

Продам б/у: немка пыталась избавиться от мужа за 18 евро

Как сообщал OBOZREVATEL, в интернете часто встречаются странные объявления, а еще чаще запускаются необычные флешмобы. В апреле был популярен такой вид развлечения среди мужчин, которые фотографировали свои бороды с необычного ракурса.

Место
ГерманияГамбург
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги