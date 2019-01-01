Продам б/у: немка пыталась избавиться от мужа за 18 евро

Женщина под псевдонимом Дорте Л. из Гамбурга написала объявление о продаже мужа б/у, оценив его в 18 евро.

Как сообщает Mirror, немка пожаловалась, что они "больше не принадлежат друг другу", несмотря на 7 лет брака, и она устала от негатива партнера.

"Я хотела бы отказаться от своего мужа. Я рада договориться о цене. Но без обмена. Пожалуйста, присылайте мне запросы на электронную почту", – написала она.

Дорте назвала лот "Мужчина использованный" и предложила обсудить цену. В результате объявление набрало много просмотров, а немка получила массу хороших отзывов. Но конкретных предложений никто не вносил.

Позже она призналась журналистам, что выставила объявление "для развлечения". А муж узнал об этом уже из прессы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в интернете часто встречаются странные объявления, а еще чаще запускаются необычные флешмобы. В апреле был популярен такой вид развлечения среди мужчин, которые фотографировали свои бороды с необычного ракурса.