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Продам б/у: німкеня намагалася позбутися чоловіка за 18 євро

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Жінка під псевдонімом Дорте Л. з Гамбурга написала оголошення про продаж чоловіка б/у, оцінивши його в 18 євро.

Як повідомляє Mirror, німкеня поскаржилася, що вони "більше не належать один одному", незважаючи на 7 років шлюбу, і вона втомилася від негативу партнера.

"Я хотіла б відмовитися від свого чоловіка. Я рада домовитися про ціну. Але без обміну. Будь ласка, надсилайте мені запити на електронну пошту", – написала вона.

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Дорте назвала лот "Чоловік використаний" і запропонувала обговорити ціну. В результаті оголошення набрало багато переглядів, а німкеня отримала масу хороших відгуків. Але конкретних пропозицій ніхто не вносив.

Пізніше вона зізналася журналістам, що виставила оголошення "для розваги". А чоловік дізнався про це вже з преси.

Продам б/у: німкеня намагалася позбутися чоловіка за 18 євро

Як повідомляв OBOZREVATEL, в інтернеті часто зустрічаються дивні оголошення, а ще частіше запускаються незвичайні флешмоби. У квітні був популярний такий вид розваги серед чоловіків, які фотографували свої бороди з незвичного ракурсу.

Місце
НімеччинаГамбург
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