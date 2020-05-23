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23 мая • обновлено в 05:33
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Как нужно мыть клубнику, чтобы не съесть червяков: в сети показали лайфхак. Видео

2.5т
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Пользовательница приложения TikTok показала, как сделать так, чтобы наслаждаться клубникой и не беспокоиться, что ты съел что-то лишнее.

Оказалось, что, если замочить ягоды в воде с морской солью, через некоторое время наружу вылезают маленькие червяки, которые живут внутри плода (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Червяки – это потомство плодовой мухи или дрозофила, которая откладывает в плодах личинки.

Стало известно, как очистить клубнику от насекомых

Стало известно, как очистить клубнику от насекомых

Пользователи TikTok попробовали этот эксперимент, некоторые из них обнаружили маленьких жуков, плавающих в воде.

"До этого момента клубника была моим фаворитом", – написал один из пользователей.

Других юзеров эта новость не напугала. Они даже нашли плюсы в неожиданных обитателях клубники.

"Им повезло, что мне нравится вкус, который они добавляют", – написал один из пользователей в сети.

Ранее OBOZREVATEL писал, какие факторы нужно учитывать во время покупки этой ягоды.

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Место
США
Теги
видео насекомые
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