Пес стал звездой сети из-за невероятных прыжков. Фото и видео

Собака по кличке Марли стала звездой интернета и уже имеет более 1,6 млн подписчиков в TikTok. Он покоряет пользователей сети своими прыжками, с легкостью перепрыгивая высокие препятствия.

Животное прославилось невероятными талантами, и пес может перепрыгивать через преграды такого же роста, как он сам. Об этом пишет издание Daily Star (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Золотистый ретривер Марли вызвал много шума в TikTok, когда его владелец опубликовал видео попытки животного прыгнуть в высоту. Тогда талантливый пес преодолел 65 контейнеров с едой, поставленных друг на друга.

Видео дня

Марли стал настоящей звездой социальных сетей. В Instagram за ним следят более 261 тыс. подписчиков, а в TikTok – 1,6 млн подписчиков.

Последний ролик с попыткой Марли преодолеть высоту набрал около 169 миллионов просмотров на YouTube. На видео видно, как хозяин Гэри ставит несколько контейнеров, а его пес без особых усилий перепрыгнул их.

Отмечается, что Марли с детства обладает серьезными навыками прыжков в высоту.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети показали милое видео, на котором кот делает массаж собаке. Пользователи засыпали автора ролика восхищенными комментариями.