8 случаев неудачного татуажа бровей у женщин, которым не повезло с мастером. Фото

Татуаж бровей является популярной процедурой среди девушек, но последствия такой процедуры могут быть непредсказуемыми. Косметологи иногда набивают кривую форму и выбирают слишком яркий пигмент, который выглядит ужасно.

OBOZREVATEL собрал фото женщин с неудачным татуажем бровей. Они выходили со слезами на глазах из салона красоты.

Девушка на следующий день пошла убирать татуаж с помощью лазера.

Женщина пошла на процедуру к горе-мастеру, который только учился делать татуаж.

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Неопытные мастера часто оценивают свой труд дешевле. Если стоимость процедуры слишком низкая – нужно удостовериться, что у визажиста профессиональная квалификация и есть примеры удачных работ.

Визажист сделал брови для молодой девушки на лбу, теперь у нее всегда удивленный взгляд.

Мастер макияжа перечеркнула натуральную красоту девушки.

Визажист выбрала неудачный пигмент и брови стали синими.

Женщина была в отчаянии после визита к косметологу.

У девушки появились двойные брови.

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