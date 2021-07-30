8 случаев неудачного татуажа бровей у женщин, которым не повезло с мастером. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Приколы
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Ужасный татуаж бровей, который рассмешил соцсети

Татуаж бровей является популярной процедурой среди девушек, но последствия такой процедуры могут быть непредсказуемыми. Косметологи иногда набивают кривую форму и выбирают слишком яркий пигмент, который выглядит ужасно.

OBOZREVATEL собрал фото женщин с неудачным татуажем бровей. Они выходили со слезами на глазах из салона красоты.

Девушка на следующий день пошла убирать татуаж с помощью лазера.

У девушки брови похожи на крючки.

Женщина пошла на процедуру к горе-мастеру, который только учился делать татуаж.

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Клиентка покинула салон красоты недовольной.

Неопытные мастера часто оценивают свой труд дешевле. Если стоимость процедуры слишком низкая – нужно удостовериться, что у визажиста профессиональная квалификация и есть примеры удачных работ.

Визажист нарисовала розовые брови.

Визажист сделал брови для молодой девушки на лбу, теперь у нее всегда удивленный взгляд.

Мастер набил брови на лбу.

Мастер макияжа перечеркнула натуральную красоту девушки.

Брови похожи на забор.

Визажист выбрала неудачный пигмент и брови стали синими.

Мастер татуажа набила ужасные брови для клиентки.

Женщина была в отчаянии после визита к косметологу.

У женщины вышли кривые брови.

У девушки появились двойные брови.

Натуральные брови оказались ниже набитых.

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