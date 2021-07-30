8 случаев неудачного татуажа бровей у женщин, которым не повезло с мастером. Фото
Татуаж бровей является популярной процедурой среди девушек, но последствия такой процедуры могут быть непредсказуемыми. Косметологи иногда набивают кривую форму и выбирают слишком яркий пигмент, который выглядит ужасно.
OBOZREVATEL собрал фото женщин с неудачным татуажем бровей. Они выходили со слезами на глазах из салона красоты.
Девушка на следующий день пошла убирать татуаж с помощью лазера.
Женщина пошла на процедуру к горе-мастеру, который только учился делать татуаж.
Неопытные мастера часто оценивают свой труд дешевле. Если стоимость процедуры слишком низкая – нужно удостовериться, что у визажиста профессиональная квалификация и есть примеры удачных работ.
Визажист сделал брови для молодой девушки на лбу, теперь у нее всегда удивленный взгляд.
Мастер макияжа перечеркнула натуральную красоту девушки.
Визажист выбрала неудачный пигмент и брови стали синими.
Женщина была в отчаянии после визита к косметологу.
У девушки появились двойные брови.
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