Молебен о спасении от эпидемии коронавируса подняли на смех

В одном из московских храмов российские священники провели молебен о спасении от эпидемии коронавируса.
"Настоятель подворья протоиерей Игорь Зуев отслужил молебен о спасении от эпидемии коронавируса пневмонии, охватившей союзный России Китай", - отрапортовал православный активист Кирилл Фролов.
По его словам, против коронавируса молились "более 60 живущих в Москве китайцев, как крещеных, так и оглашаемых, только узнавших о православии".
Новость о таком способе борьбы с опасным вирусом высмеяли в телеграм-канале "Двач".
"В Москве прошёл молебен о спасении от эпидемии коронавируса. Учёные резко прекратили разработку вакцины", - пошутили над мероприятием админы 2ch.
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