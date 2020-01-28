Молебень про порятунок від епідемії коронавірусу підняли на сміх

В одному з московських храмів російські священики провели молебень про порятунок від епідемії коронавірусу.
"Настоятель подвір'я протоієрей Ігор Зуєв відслужив молебень про порятунок від епідемії коронавіруса пневмонії, що охопила союзний Росії Китай", - відрапортував православний активіст Кирило Фролов.
За його словами, проти коронавіруса молилися "понад 60 китайців, живуть в Москві, як хрещених, так і пролошених, що щойно дізналися про православ'я".
Новину про такий спосіб боротьби з небезпечним вірусом висміяли в телеграм-каналі "Двач".
"У Москві пройшов молебень за порятунок від епідемії коронавірусу. Вчені різко припинили розробку вакцини", - пожартували над заходом адміни 2ch.
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