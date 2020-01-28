Головна Новини
28 січня • оновлено в 17:06
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Приколи

Молебень про порятунок від епідемії коронавірусу підняли на сміх

406
Читати матеріал російською

В одному з московських храмів російські священики провели молебень про порятунок від епідемії коронавірусу.

"Настоятель подвір'я протоієрей Ігор Зуєв відслужив молебень про порятунок від епідемії коронавіруса пневмонії, що охопила союзний Росії Китай", - відрапортував православний активіст Кирило Фролов.

За його словами, проти коронавіруса молилися "понад 60 китайців, живуть в Москві, як хрещених, так і пролошених, що щойно дізналися про православ'я".

Новину про такий спосіб боротьби з небезпечним вірусом висміяли в телеграм-каналі "Двач".

"У Москві пройшов молебень за порятунок від епідемії коронавірусу. Вчені різко припинили розробку вакцини", - пожартували над заходом адміни 2ch.

Молебень про порятунок від епідемії коронавірусу підняли на сміх

Читайте також:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги