Молебень про порятунок від епідемії коронавірусу підняли на сміх

В одному з московських храмів російські священики провели молебень про порятунок від епідемії коронавірусу.

"Настоятель подвір'я протоієрей Ігор Зуєв відслужив молебень про порятунок від епідемії коронавіруса пневмонії, що охопила союзний Росії Китай", - відрапортував православний активіст Кирило Фролов.

За його словами, проти коронавіруса молилися "понад 60 китайців, живуть в Москві, як хрещених, так і пролошених, що щойно дізналися про православ'я".

Новину про такий спосіб боротьби з небезпечним вірусом висміяли в телеграм-каналі "Двач".

"У Москві пройшов молебень за порятунок від епідемії коронавірусу. Вчені різко припинили розробку вакцини", - пожартували над заходом адміни 2ch.

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