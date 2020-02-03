"Меня зовут Ваня, я не воняю": Ургант зачитав реп і потрапив в меми

Відомий російський ведучий Іван Ургант в рамках свого шоу з виконавцем Алішером Моргенштерном зачитав реп, внаслідок чого потрапив в меми.
Його трек вже кілька днів обговорюють в мережі.
Відзначається, що цей випуск шоу "Вечірній Ургант" вийшов 31 січня і в ході нього сильно відзначився Моргенштерн, який побив рекорд Оксімірона і старанно намагався не матюкатися.
В кінці вони заспівали удвох, і цей момент сподобався глядачам мало не найбільше іншого.
Дивіться виступ Урганта і Алішера на 14:25 відео:
Або ось відео тільки з їх піснею:
У коментарях багато людей добре висловилися про виступ Івана:
Мене звуть Ваня і я не смердить (с) 😂- Svetlana Gevatullina (@sgevatullina) January 31, 2020
це Топчик! #Вечірній Ургант
Мене звуть Ваня і я не смердить прррр Пшш 😁🤙🏽🤙🏽 @morgen__shtern @Urgant_Show pic.twitter.com/IZaL2MrPdN- griffinston (@ griffinston1) January 31, 2020
Сам Ургант теж посміявся над ситуацією, описавши її мемом:
У мережі вже є і інші меми з ним:
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