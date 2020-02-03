"Меня зовут Ваня, я не воняю": Ургант зачитав реп і потрапив в меми

Відомий російський ведучий Іван Ургант в рамках свого шоу з виконавцем Алішером Моргенштерном зачитав реп, внаслідок чого потрапив в меми.

Його трек вже кілька днів обговорюють в мережі.

Відзначається, що цей випуск шоу "Вечірній Ургант" вийшов 31 січня і в ході нього сильно відзначився Моргенштерн, який побив рекорд Оксімірона і старанно намагався не матюкатися.

В кінці вони заспівали удвох, і цей момент сподобався глядачам мало не найбільше іншого.

Дивіться виступ Урганта і Алішера на 14:25 відео:

Або ось відео тільки з їх піснею:

У коментарях багато людей добре висловилися про виступ Івана:

Мене звуть Ваня і я не смердить (с) 😂

це Топчик! #Вечірній Ургант - Svetlana Gevatullina (@sgevatullina) January 31, 2020

Сам Ургант теж посміявся над ситуацією, описавши її мемом:

У мережі вже є і інші меми з ним:

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