Чем запомнился уходящий 2020 год: топ-10 мемов

София Ковнир
София Ковнир
Приколы
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Чем запомнился уходящий 2020 год: топ-10 мемов

2020-й стал самым запоминающимся годом, который был насыщен яркими и незабываемыми событиями. Так, за это время в социальных сетях появилось множество мемов, которые связаны с конкретными случаями и являются популярными по сегодняшний день.

Так, 2020-й год подходит к концу и OBOZREVATEL решил сделать подборку известных мемов, которые распространялись в сети. Подробней о них – читайте далее в материале.

Статуи моаи

  • Статуи моаи с острова Пасхи показывают выражение "каменное лицо". В 2020 году мемы именно с моаи обозначают непонимание того, что происходит.

Статуи моаи
Мем с моаи
Мем 2020-го года со статуей моаи
Открытки из WhatsApp

  • В популярном приложении WhatsApp существуют поздравительные открытки, которые в этом году стали настолько популярными, что с них даже делают мемы. Так, они известными такими надписями как "С Днем плиты", "С Днем рождения чипсов" и многими другими.

Открытки из WhatsApp
Мем из открытки WhatsApp
Мем "С днем энергетика"
"Ты чево наделал"

  • В этом году героем одних из самых популярных мемов стал кот, который якобы рассыпается из-за всех происходящих событий в жизни.

Мем "Ты чево наделал"
Мем 2020-го года "Ты чево наделал"
Популярный мем "Ты чево наделал"
Танцующие носильщики гробов

  • В социальных сетях часто можно встретить видео, в котором темнокожие мужчины из Ганы под музыку несут гроб, и при этом танцуют. Так, они стали яркими героями для мемов 2020-го года.

Мем с танцующими носильщиками гробов
Мем с темнокожими носильщиками гробов
Мем с темнокожими мужчинами из Ганы
Мем-мэн

  • Это 3D-голова, которая используется как логотип на странице Facebook "Special meme fresh". Изначально мем-мэн использовали для картинок о том, как люди следят за здоровьем, а позже с ним начали создавать мемы с надписями "Преступнеца", "Манашка" и многими другими.

Мем-мэн "Преступнеца"
Мем-мэн "Касметолаг"
Мем-мэн "Интилектуал"
"Наташа, мы все уронили"

  • Главными героями этих мемов стали коты, которые якобы обращаются с неприятными новостями с самого утра.

Мем "Наташа, мы все уронили"
Мем с котами "Наташа, мы все уронили"
Популярный мем с котами и именем Наташа
Коронавирус

  • Конечно же самым значительным событием 2020-го года стала пандемия коронавируса. В социальных сетях начали распространять огромное количество мемов на эту тему, многие из них достаточно саркастичны.

Мем про коронавирус
Популярные мемы про коронавирус в 2020 году
Мем про COVID-19
Доге и Чимс

  • Этот мем известен большим накачанным сиба-ину Доге и маленьким псом той же породы по кличке Чимс. Ранее они существовали отдельно, но в этом году их решили использовать в мемах как сравнение.

Мем с Доге и Чимсом
Как выглядит мем с Доге и Чимсом
Популярные мемы с Доге и Чимсом
Следящий хомяк

  • Мемы со следящим хомяком популярны и по сегодняшний день. В них животное якобы следит за теми, кто и чем занимается во время пандемии, как проходят пресс-конференции в режиме самоизоляции и т.д.

Мем со следящим хомяком
Популярный мем 2020-го года со следящим хомяком
Известный мем со следящим хомяком
Жестокость 2020-го

  • Уходящий год для многих стал переломным, который принес в жизнь каждого множество нелегких событий. Поэтому в сети часто можно увидеть мемы о жестокости и безжалостности 2020-го года.

Мем про жестокость 2020-го года
Мем про 2020 год
Смешной мем про 2020 год

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