Меми про Трампа і його дружину: зібрано список найяскравіших тролінгів

У соціальних мережах часто можна побачити меми про президента США Дональда Трампа і його дружину Меланію. Люди висміюють не тільки вчинки знаменитостей, але і навіть їх вбрання.

Особливу увагу родині Трампів приділяли у 2020-му. Але як відомо, вони відрізнялися і роками раніше. OBOZREVATEL зібрав добірку найяскравіших мемів про зіркову пару і розповість, що вони означають.

На одному із заходів Меланія з'явилася у сукні зеленого кольору, а як відомо – це відтінок хромакею, який використовують під час зйомки спецефектів. Так, на вбрання Трамп користувачі мережі стали наносити зображення коронавірусу і прогноз погоди.

Також у мережі бурхливо обговорювали вираз обличчя першої леді США після привітання дочки на Південній галявині Білого дому. Проходячи повз Дональда і Меланії, Іванка привітала подружжя, і з обличчя Меланії зникла посмішка. Після цього люди створили безліч мемів.

Раніше в мережі з'явилося фото, на якому перша леді сидить у повній самоті на дивані, а навколо неї – натовп репортерів з камерами, але спрямовані вони не на Меланію, а в іншу сторону. Так, Трамп дивиться в порожнечу з задумливим поглядом. Після цього знаменитість також почали тролити за допомогою мемів.

Дональда Трампа часто засуджували за неефективні способи боротьби з поширенням коронавірусу, а над його пропозиціями щодо стримування пандемії сміялися. Коли він запропонував вживати відбілювач, щоб запобігти поширенню небезпечного вірусу, люди стали придумувати меми.

Крім того, Трамп також відзначився, коли прилетів в Пуерто-Ріко, де зустрівся з місцевими жителями, які постраждали від урагану "Марія". У церкві, де пройшла зустріч, він став кидати в натовп паперові рушники і бажати людям добре провести час.

Після візиту президента США до Великобританії, де він зустрівся з Єлизаветою II, у мережі стали висміювати політика через його нібито поганий костюм і непрості стосунки з королевою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2020-й став роком, що найбільше запам'ятався яскравими та незабутніми подіями. Зокрема, за цей час у соціальних мережах з'явилося безліч мемів, які пов'язані з конкретними випадками і є найпопулярнішими понині.