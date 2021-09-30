Медвежонок с мамой пришли покататься с горки на детской площадке. Видео

В сети разместили ролик, в котором медведи играли на детской площадке на территории школы. Такое заметили местные жители штата Северная Каролина (США).

Мама-медведица и ее малыш спускались с горки и, видимо, были очень довольны таким развлечением. Об этом написала женщина по имени Бетси Эмри на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, как большая медведица и ее малыш проходили мимо детской площадки на территории школы. Вдруг им захотелось развлечься, и медвежонок забрался наверх, а затем спустился с горки. В это время пушистая мама ждала его внизу.

Видео дня

"Это сделало мой день еще лучше! Я в восторге, как мама спускается с большой горки и быстро бежит к малышу только для того, чтобы поймать его", – написала жительница США.

Отмечается, что в это время в школе находились ученики. Учителя не выпускали их на улицу, пока животные не покинули территорию.

Бетси Эмри добавила, что подобные случаи у них происходят часто. В то время, как медвежата приходят на территорию школы, учеников закрывают в помещении.

Напомним: до этого в сети стало популярным видео с медведем в реабилитационном центре для диких животных под Сатановом Хмельницкой области. В ролике черный гималайский медведь смешно сидит на лужайке, а работники центра поливают его струей воды.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети опубликовали ролик, на котором видно, как огромный черный медведь пробрался в машину, а бесстрашный водитель по имени Джозеф Дил стал запугивать животное. Он распахнул дверцу автомобиля, а его друг начал кричать на хищника.