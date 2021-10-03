Маленький тюлень испугался косаток и умилил сеть. Вирусное видео

В сети опубликовали ролик, в котором милый тюлень испугался косаток и решил спрятаться на лодке. Соответствующие кадры посмотрели более 40 тысяч пользователей.

Люди на лодке любезно приняли животное и спасли его. Видео опубликовали на странице в TikTok (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В ролике видно, как небольшой тюлень забрался на лодку к людям, так как испугался косаток, которые плыли за ним. Рыбаки с удовольствием приняли и защитили очаровательное животное на борт, пока млекопитающие кружили рядом.

Отметим, что видео в сети посмотрели более 40 тысяч человек. Кроме того, более 180 комментариев оставили под постом.

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К слову, обычный тюлень – представитель семейства настоящих тюленей. Встречаются во всех морях примыкающих к Северному Ледовитому океану. Заселяют прибрежные воды Атлантического и Тихого океанов, а также Балтийского и Северного морей.

Напомним: 24-летняя Рэйчел Тауэрс вместе со своим другом Сэмом Боллом отправилась кататься на падлборде в гавани Пула, и во время активного отдыха их ждал удивительный сюрприз. Дружелюбный тюлень решил составить им компанию, когда взобрался на доску и провел там около часа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в парке развлечений Нью-Джерси девочка-подросток столкнулась с неприятной ситуацией. В тот момент, когда она каталась на одном из аттракционов, в нее на огромной скорости врезалась чайка.