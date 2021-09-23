Кот-философ сладко прикорнул и стал звездой мемов. Фото

Кот, который задремал, мило прижав лапку к груди, стал звездой в сети. Пользователи начали создавать забавные мемы с животным, которого многие сравнили с философом.

Так, кот напомнил настоящего человека, уставшего после тяжелого рабочего дня. Соответствующие фото опубликовали на странице в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Один из пользователей разместил снимок, на котором его кот по кличке Року уснул в неудобной позе – возле стены. Он прижался к поверхности спиной, раскинул задние лапы, а одну из передних прижал к своей груди.

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Кадр быстро разлетелся по сети и его лайкнули больше 438 тысяч человек. Также хозяин животного опубликовал фото, где видно мордочку кота, который смотрел в камеру.

После этого пользователи сети вдохновились забавным снимком и начали создавать смешные мемы. Например, кто-то предположил, что животное могло попасть в зону боевых действий и получить ранение.

А кому-то показалось, что кот похож на философствующего старца, к которому приходят странники.

Также кот напомнил человека, который после рабочего дня пришел домой, начал смотреть передачу по телевизору, но уснул.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, котенок, у которого паралич нижних конечностей, стал звездой социальной сети TikTok после того, как опубликовали ролик, где он быстро передвигается по дому на двух лапках. Видео посмотрели более 18 миллионов пользователей.