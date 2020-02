"Голая и курит": Ева Грин попала в анекдот дня

Актриса Ева Грин со своим образом курящей дамы попала в анекдот дня.

Твит с анекдотом про Еву Грин вышел в топы по популярности в русскоязычном сегменте Твиттера.

-...там еще Ева Грин снимается

-Кто такая Ева Грин?

-Смотрела Город Грехов? Она там голая и курит

-Нет

-А Мечтателей? Она там голая и курит

-Нет

-А Трещины? Она там тоже голая и курит

-Нет

-Дом странных детей?

-Да, так стоп она там тоже???

-Нет, это же детский фильм, только курит — Паника в Эн (@PanicInTheN) February 4, 2020

В фильме "Мечтатели" сцена с курением не самая выдающаяся у Евы Грин. Там куда более впечатлили зрителей другие ее "голые" появления. Но тем не менее, этот кадр тоже попал в соцсети:

"I left the ending ambiguous, because that is the way life is. "

~ Bernardo Bertolucci (March 16, 1941 - November 26, 2018)



📷Eva Green in “The Dreamers” Dir. By: #bernardobertolucci , 2003 pic.twitter.com/0OMz4wpi0F — Arty (@ArtLify) November 26, 2018

В драме "Трещины" Грин сыграла учительницу, которая стала объектом обожания и подражания для школьниц.

(...)We’re going to be great friends, you and I. And share everything...

Eva Green - Cracks https://t.co/i4PHs6p9qn pic.twitter.com/5p8cTWikqo — Elza Loures (@ELoures) December 12, 2015

Ну а в боевике "Город грехов 2" Ева выступила в роли женщины, "ради которой стоит убивать".

Eva Green signing a Sin City pic and I know I say this every time but in this case Literally Knowing Right There that it will be wanked over. What a woman 😍 pic.twitter.com/X3aHkVv5da — Nimrod Bing (@NimrodBing) May 27, 2019

В детском приключенческом фильме "Дом странных детей Мисс Перегрин" Грин предпочитает трубку.

Кстати, она ведет Инстаграм, где тоже немало "курит":

Еве Грин 39 лет. Она родилась в Париже.

Была признана одной из самых сексуальных кинозвезд.

Читайте также на OBOZREVATEL, как Ева Грин разоткровенничалась.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!