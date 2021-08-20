Девушка с нулевым размером груди прославилась в сети и научилась зарабатывать на этом. Фото

Канадская блогерша Клара Дао (Clara Dao) стала популярной в интернете благодаря маленькой груди. Она не стесняется демонстрировать пользователям стройное тело и свой нулевой размер.

На странице в TikTok девушка регулярно публикует соответствующие ролики. Жительница Онтарио хочет таким образом обратить внимание общественности на тему бодипозитива (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Пышные формы не определяют статус женщины", – высказалась по этому поводу блогерша.

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Клара также признается, что ранее часто слышала насмешки в соей адрес из-за маленькой груди, однако сейчас все изменилось. В один момент своей жизни она приняла решение на собственном примере показать, что не нужно стыдиться естественной красоты.

Девушка говорит, что ее самооценка изменилась в лучшую сторону и популярность в сети имеет к этому непосредственное отношение.

Кроме того, Клара научилась зарабатывать на своей известности. Дао создала аккаунт на сервисе Patreon, пользователи которого должны заплатить определенную сумму, прежде чем получат доступ к контенту.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жительница Великобритании Лиззи Грумбридж (Lizzy Groombridge) стала популярной в социальных сетях благодаря своему росту в 192 сантиметра. С недавних пор она приняла свою внешность и рост, и даже научилась зарабатывать на этом.